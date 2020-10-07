桃園市長松公司為合格的環保再利用公司，卻將受託收取的玻璃纖維事業廢棄物，透過不肖掮客與混凝土廠，非法任意棄置中部的空廠房、郊區土地上，棄置數量達上萬公噸，遍及台中市、彰化縣和南投縣等地，又以外埔區最大量。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

桃園市長松公司為合格的環保再利用公司，卻將受託收取的玻璃纖維事業廢棄物，透過不肖掮客與混凝土廠，非法任意棄置中部的空廠房、郊區土地上，棄置數量達上萬公噸，遍及台中市、彰化縣和南投縣等地，又以外埔區最大量。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

桃園市長松公司為合格的環保再利用公司，卻將受託收取的玻璃纖維事業廢棄物，透過不肖掮客與混凝土廠，非法任意棄置中部的空廠房、郊區土地上，棄置數量達上萬公噸，遍及台中市、彰化縣和南投縣等地，又以外埔區最大量。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

有合法廢棄物清理許可的桃園市長松工程公司，受委託處理多家廠商的環保纖維事業廢棄物，卻未將收取之玻璃纖維進行處理再製，反而透過曲姓環保掮客與混凝土廠福盈建材，將對環境有危害的上萬噸玻璃纖維任意棄置中彰投郊區廠房、土地；彰化地檢署5日發動搜索，45歲曲男聲押禁見獲准、37歲顧姓負責人30萬元交保，其餘涉案業者均請回。不法獲利檢方仍在清查中。

桃園市長松公司為合格的環保再利用公司，卻將受託收取的玻璃纖維事業廢棄物，透過不肖掮客與混凝土廠，非法任意棄置中部的空廠房、郊區土地上，棄置數量達上萬公噸，遍及台中市、彰化縣和南投縣等地，又以外埔區最大量。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰檢調查，長松公司受託以每噸2千元至3千元費用處理玻璃纖維，卻未依合法再利用程序處理，反勾結不法營造業者，簽立虛偽的買賣與運輸合約，以合法處理機構掩飾非法棄置事業廢棄物犯行，向環保機關不實申報；實際上卻將對上萬噸玻璃纖維碎片，透過簡姓男子棄置、掩埋或回填於郊區土地或閒置廠房。

上萬噸廢棄的玻璃纖維粉碎塑料，陸續被棄置在彰化和美、二水、台中市外埔區、和南投縣草屯、名間等郊區廠房或土地。其中，外埔區有2處空地遭棄置數量最多，引發當地居民反彈抗議，因而向環保局檢舉。由於玻璃纖維已經遭破碎成為細小碎片、粉末，吸入時恐造成喉嚨、肺部等黏膜不適，近距離接觸時也會引發皮膚發炎，參與搜索的檢警調與環保官員幾乎全戴上口罩，還有人戴上N95防護，減緩不適。

彰檢襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方獲報中投多處空廠房、空地遭棄置不明廢棄物，引發居民抗議並向環保單位檢舉，指派檢察官陳宗元組成專案小組偵辦；5日聯合桃檢、中檢等檢警調和環保主管單位，出動27名檢察官、總計216人次大規模搜索16個處所，傳訊、拘提30多人到案說明。

檢警調查中發現，另有2家事業廢棄物處理機構，也以類似手法模式，賺取廢棄物處理費牟利。檢察官訊問後認定曲姓環保掮客、長松公司羅男、福盈公司顧男和清運業者簡男等6人涉違反《廢棄物清理法》，諭知顧男30萬元交保；其中曲男罪嫌重大，具有串供、滅證之虞，6日向法院聲請羈押禁見獲准，其餘4名被告無羈押必要請回。

大葉大學工學院院長李清華表示，玻璃纖維一般為玻璃纖維或玻璃纖維樹脂的統稱；前者破碎後呈現細小針狀如粉塵，去化管道為付費送回玻璃廠燒熔再製，另外目前也可加在混凝土中，作成低強度混凝土，作為公共工程管溝回填之用，一樣需要付費委請混凝土廠處理。

李清華說，以環氧樹脂包覆的玻璃纖維可以增加材料強度，廣泛用於電腦主機板等物品，若再有電焊鉛、錫或電鍍銅等重金屬，任意棄置廢棄物，對環境、土壤和人體的危害就更大。

(中時 )