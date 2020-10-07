5G基站及網通設備需求減緩，銅箔基板廠—台燿(6274)9月合併營收下滑至12.34億元，月減19.13%，為108年2月以來新低，騰輝-KY(6672)亦因傳統板面臨殺價競爭壓力，9月合併營收3.71億元，月減3.98%，在9月合併營收表現平平下，台燿股價跌停作收，聯茂及騰輝-KY逆勢收低。

中美貿易戰未解，美國陸續對華為及中芯半導體祭出新禁令，卯足全力打擊大陸科技廠，衝擊到大陸5G基地台建置腳步，全球5G基站建置進度亦受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，加上上半年需求強勁的伺服器需求放緩，致使台燿及騰輝-KY第3季營運表現平平。

台燿9月合併營收為12.34億元，月減19.13%，年減18.01%，累計第3季合併營收為43.02億元，季減18.14%，累計前9月合併營收為140.33億元，年增9.41%。

騰輝-KY自結9月合併營收3.71億元，較上月減少3.98%，較去年同月減少24.05%，累計第3季合併營收為11.43億元，季增0.43%，累計前9月合併營收36.25億元，較去年同期衰退9.79%。

不過，儘管第3季營收表現平平，騰輝-KY因車載應用回溫，散熱材料訂單逐步恢復，軍工等應用材料也逐漸增加；第4季高頻高速材料預期逐漸取得認可，加上原本獲利主要來源的散熱材料及軍工航天應用銷售，業績回到歷史高點，預估整體特殊材料的銷售額將大幅增加，為營收注入動能。

騰輝-KY表示，近期公司在各個不同地區及不同應用領域加大市場開發力度，已經在新的客戶(中國及海外)及數個終端(汽車頭燈，工具機，衛星相關，宅經濟HDI應用及知名汽車終端大廠)取得量產訂單，銷售將會逐步回到上升軌道。

(時報資訊)