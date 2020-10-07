美國總統川普宣布暫停與民主黨國會議員協商疫情紓困法案，美國股市周二由漲轉跌，美股收低，但台股在台積電(2330)開低走高，聯電(2303)、聯發科(2454)續強，支撐台股月線有守，中場後一度漲70點，距早盤低點差逾150點，收盤漲42點至12746點，成交值1629億元。

周二美股尾盤時段，川普指已指示白宮代表暫停與民主黨談判新的紓困協議，終場四大指數全面下跌，跌幅介在0.63%~1.57%之間，台積電ADR下跌1.68%。

費城半導體指數回檔約0.6%，台積電ADR、聯電ADR分別跌1.68%、3.37%，不過，今早聯電(2303)股價率先翻紅。台積電(2330)股價開低4.5元為435元，一度回探月線關卡。但台積電低接買盤進駐，迅速回到月線之上，台股亦同步積極展現守住月線之企圖心。

台股今日在國慶日連假前，追價買盤力道不強勁，但賣壓也不重，台積電與台股開盤時同步回測月線後有守。收盤守穩月季線以及12700點，成交量能則仍未增加。

周五為國慶日連假，不少公司趕在明天公布9月營收，以及股王大立光(3008)即將於周四召開法人說明會，都將持續牽動台股本周表現。目前技術線翻多但連假前部分買盤觀望，預計台股走勢持續高檔整理。

周二台股向上開高，台積電領軍向上提振信心，今天市場買盤力道持續；周二加權指數終場上漲155.95點，收在12,704點，並收復月線關卡，今日仍守住月線大關，技術面較有利多方。

9月份營收陸續公告，以及台積電法說會將於下周登場將成為短期重要關鍵。海外疫情可能再度爆發、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，預料美股也仍是台股重要指標。

(時報資訊)