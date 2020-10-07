群光(2385)9月份自結合併營收為96.58億元，月增12.7%，年增5.7%，帶動第三季營收達264.21億元，季成長5.3%，年成長為0.9%，累計今年1-9月自結合併營收為696.28億元，年增2.5%，三項均創歷史新高。
群光表示，受惠於宅經濟以及遠距商機，筆電需求至今仍然居高不下，教育筆電Chromebook動能尤其強勁，使得筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器延續第二季亮眼表現。此外，第三季消費旺季來臨，伺服器、遊戲機、電競以及智慧家庭等產品需求暢旺，帶動營收成長。
法人分析，群光全力衝刺鍵盤、影像以及電源產品，第三季營收成長優於法人預期，使得PC與Non-PC兩大營收支柱表現穩健，PC方面有強勁的筆電支撐，Non-PC方面有伺服器、遊戲機、電競及智慧家庭產品強力運轉，第三季獲利表現可望繼續維持績優的成績單。
受惠於疫情，群光上半年本業獲利大幅年成長70%，如今全球新冠疫情仍未完全受控，且時序已步入秋天，各國嚴防疫情再次爆發，Work from Home以及遠距教學仍不可或缺，目前第四季筆電依然供不應求，因此樂觀預期群光今年本業獲利將較去年大幅成長。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。