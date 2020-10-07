美國總統川普日前染疫，台灣小兒感染科專家李秉穎直指川普確實是一位重症患者，今天中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也同意這樣的說法，他指出根據WHO的規定，只要血氧濃度低於94％就會被列為重症，而根據川普先前的報導，確實有這樣的狀況發生，因此確實可以說川普是位重症患者。

張上淳表示，國內也有不少個案的血氧濃度曾低於94％，但通常只要補充氧氣就能很快恢復，因此川普透過適當的營養補充而迅速恢復「是有可能的」。

(中時 )