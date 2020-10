電腦周邊品牌羅技電子今(7)日在台推出MX高階旗艦級滑鼠最新產品「MX Anywhere 3無線滑鼠」,並首度邀請張景嵐擔任代言人展現多變面貌,象徵MX Anywhere 3無線滑鼠的時尚與與可自由在多種裝置間切換運用的多元性。

羅技品牌經理藍唯真引述統計報告指出,今年累積至8月止,鍵盤市佔達到60%,滑鼠市產則達到63%,鍵鼠組市佔則達到77%,受到台灣消費者的喜愛。

2002年羅技開始推出MX系列,屬於產品線中最為高階的產品,特別優化了光學定位技術;2007年推出第一代MX Anywhere滑鼠,因應商務人士出差的需求,外型更符合手形,易於使用,並且率先導入Darkfield先進光學追蹤技術;2015年推出MX Anywhere 2,因應行動裝置更為盛行,加入了Easy-Switch技術,可在行動裝置以及電腦間快速切換使用。2017年推出MX Anywhere 2S加入Flow技術,在兩台電腦間快速傳輸資料。2020年則是推出最新的MX Anywhere 3,具備輕巧便攜、高效穩定以及時尚美型的三大特性。

羅技指出,MX Anywhere 3無線滑鼠是針對商務人士以及有行動辦公需求的使用者所打造,可使用藍牙或羅技獨家Unifying技術快速連線,以柔軟觸感的矽膠親膚材質,以鯨鰭紋路來提升握感,搭配三色(石墨灰、珍珠白、玫瑰粉)外型,讓消費者可以輕鬆上手,並且可高效完成工作。

羅技推出MX Anywhere 3無線滑鼠玫瑰粉款式,其中玫瑰粉是首個納入在MX高階系列中的顏色,也支援Easy-Switch技術,可在行動裝置以及電腦間快速切換使用。(黃慧雯攝)

羅技推出MX Anywhere 3無線滑鼠珍珠白款式。(黃慧雯攝)

羅技推出MX Anywhere 3無線滑鼠石墨灰款式。(黃慧雯攝)

羅技推出MX Anywhere 3升級使用USB Type-C快速充電功能,充電一分鐘就可以使用3小時。(黃慧雯攝)

MX Anywhere 3無線滑鼠搭載羅技Darkfield先進光學追蹤技術,在各種材質,包含毛巾、衣服、鏡子、玻璃、木材等材質上都可以使用。全新的超高速MagSpeed電磁滾輪,則可達到1秒1000行的捲動速度,並採用精密加工鋼材,讓滾輪觸感更好且接近靜音。搭配Smartshift則可手動切換分段與自動捲動技術。MX系列皆搭載獨家Flow技術,可以在不同電腦間進行檔案傳輸,且支援Windows、macOS、Linux等系統。也支援 Easy-Switch技術,可以在三個配對裝置間自由切換,無論要在桌機、筆電或是平板間都可切換使用。MX Anywhere 3也升級使用USB Type-C快速充電功能,充電1分鐘就可以使用3小時。

此外,MX Anywhere 3無線滑鼠滑鼠左側兩個按鍵都可以自定義;除了可以用來快速切換配對裝置外,也可自訂為Microsoft Office剪下/貼上的快速鍵,或是其他因為工作而需要經常使用的動作。

羅技MX Anywhere 3即日起至10月21日於Logi網路旗艦店、Logi快閃旗艦店-台北信義A13獨家販售玫瑰粉新色,石墨灰以及珍珠白則在全通路皆有銷售。10月22日起,三色MX Anywhere 3在全通路皆有銷售,建議售價NT$2990,首批限量搭贈女王鑽石筆,登錄還有機會獲得Dyson Airwrap造型捲髮器,與Apple Watch Series 6等多項好禮,或是代言人張景嵐簽名滑鼠。

(科技)