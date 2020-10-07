高雄梁姓男子7日在左營酒吧飲酒後竟然還想駕車到地政事務所辦事情，沒想到開車到一半因為精神不濟睡著，上午5時48分在三民區博愛一路與博仁路口自撞安全島，梁男酒測值高達0.51毫克，所幸並未波及其他用路人，梁男及副駕友人也未受傷，全案警方依公共危險罪移送偵辦。

據了解，梁男職業是一名房仲，在左營的酒吧跟朋友喝完酒後，開著白色自小客車載著另一名男性友人，要到三民區地政事務所辦理房產塗銷，卻不勝酒力在途中睡著，車子失控撞上分隔島護欄，梁男酒測值高達0.51毫克，警方依法將他逮補回派出所，同車男子也將吃下600元到3000的罰單。

高雄梁姓男子7日在左營酒吧飲酒後竟然還想駕車到地政事務所辦事情，沒想到開車到一半因為精神不濟睡著，上午5時48分在三民區博愛一路與博仁路口自撞安全島。(高市警三民一分局提供／洪浩軒高雄傳真)

據警方所稱，員警獲報後趕到現場，發現自小客車頭毀損，車上2人呼呼大睡，連車子都還是D檔狀態，直到警方敲車門才才醒來，下車後員警聞到濃濃酒味，立刻實施酒測，梁姓駕駛酒測超標涉嫌酒駕，警方依法將他們移送法辦。

梁姓駕駛向警方坦承，確實是在左營一處酒吧與朋友們把酒言歡，有喝了幾杯威士忌，聚會結束後，想尋找附近住宿旅店，但全數客滿，又電詢酒後代駕，客服電話也回覆代客駕駛皆已下班，因為上午要到三民地政事務所辦事，所以想說將車開到洽公處附近停車場休息，殊不知卻因為過於疲累失控撞上安全島，自己也相當懊悔。

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(中時 )