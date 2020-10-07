國民黨主席江啟臣今天在中常會宣布10月10日國慶日將舉辦升旗典禮，對於10月25日台灣光復節也要舉辦研討會、音樂會，因為台灣光復是中華民國與台灣的重要歷史連結，不能在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。

江啟臣說，10月份是豐收的季節，對中華民國更是意義深遠的月份。這個星期六就是10月10日國慶日、雙十節。身為中華民國的開國政黨，我們永遠應該銘記109年前這一天，感謝挺身起義掀起辛亥革命浪潮的前人。

他說，國慶日當天，除了他會以國民黨黨主席的身份出席國慶大典外，另將在上午8點，在中央黨部前舉行升旗典禮，彰顯國民黨對於國慶的重視，以及對於國家的祝福。他邀請所有的中常委當天一同參加，一起大聲唱出國歌，不但要慶祝我們國家的誕生，更要相互勉勵為中華民國，繼續打拚！讓中華民國永續發展，繁榮昌盛！R.O.C FOREVER！

江啟臣說，10月25日更是台灣光復節。75年前的這一天，中華民國政府的代表在台灣人民與盟軍代表的見證下，接受日方投降。也是在這一天，中華民國正式從日本政府手中，接手台灣與澎湖群島的治理，結束長達五十年的日本殖民統治。鼓舞多少浴血八年抗戰的全國軍民，更牽動無數人悲歡離合的人生，有厚重而深沉的歷史意義。

他說，台灣光復，更是中華民國與台灣的重要歷史連結，然而在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟然造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。

江啟臣說，對此，國民黨黨更應該堅持立場，喚醒國人對光復的重視，目前已經著手規劃台灣光復節的系列活動，從學術性的研討會，到歡欣團聚的音樂會，讓大家不管透過知性的探討，或感性的歡慶，都能有機會更深思台灣光復的意義。等待詳細活動確認後，他也會請所有夥伴一起來參與，一起回顧過往，展望未來，以歷史為根本，思索中華民國在台灣的前景與發展。

江啟臣致詞前也請大家為立院黨團總召林為洲及黨團成員鼓掌，他表示，立院黨團透過多次提案凸顯民進黨在瘦肉精豬肉管理上的兩套標準以及寬鬆無力；更提案要求執政的蔡政府，以具體的作為落實台美友好，期待台美友好從由虛轉實，更進一步保障國家安全。未來黨團更會擬定攻防節奏，在食安議題、修憲議題、國家安全、民生經濟等議題上，有更加令人期待的表現。

(中時 )