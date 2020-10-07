藝人澎恰恰8月在徒弟許效舜陪同下開記者會，宣布破產，坦承欠債高達2.4億，雖已還了一半，但剩下的債務仍破億，日前更爆出汪建民幫忙牽線借錢，反讓澎恰恰遭詐騙百萬，今他開記者會再度說明債務情況，更向媒體坦承汪建民幫牽線6家地下錢莊，借了數千萬，曝光了主要債主人。

澎恰恰公開對外欠下巨款後，又傳他去年因拍電影資金沒到位，因此向地下錢莊借錢週轉，結果陰錯陽差反遭詐騙，當時報導指出是汪建民牽線，而澎恰恰近來接受《ETtaday星光雲》訪談，坦承汪建民確實有幫忙，但遭詐騙一事「跟他(汪建民)完全無關」。

澎恰恰透露，龐大債務中，包含了跟6家地下錢莊借錢，坦承這是汪建民牽線，加起來總額數千萬，他進一步解釋，當時汪建民也是明星棒球隊的成員，在球隊時幫了澎恰恰不少忙，2年前汪得知他拍電影資金沒到位，「因他有認識地下錢莊，所以才會介紹我去借錢『週轉』」。

只是後來電影沒大賣，反虧2.4億，如今報導竟說是汪建民被澎恰恰拖下水，澎恰恰澄清：「欠錢的是我不是他，我不會怪他」，至於外傳他用汪建民名義借錢，澎恰恰笑呼不可能，但承認汪建民幫他牽線高達6家地下錢莊借款，至於汪跟錢莊方面如何接觸、溝通跟協議，澎恰恰因不在場所以不清楚，但強調「處理過程條件一定一致」，目前債務部分有透過民間友人幫忙，陸續跟債主見面溝通，協調還款計畫。

(中時新聞網)