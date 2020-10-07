0-2歲嬰幼兒吃萊豬 陳時中：符合殘留標準就安全 14:392020/10/07 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 0-2歲嬰幼兒吃萊豬 陳時中：符合殘留標準就安全。（示意圖/資料照，陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統8月無預警開放萊克多巴胺豬、牛輸台，引發各界討論。對於0-2歲嬰幼兒的食安風險，衛福部長陳時中表示，他今日要進行澄清，食藥署有訂定殘留標準（MRL），換句話說只要在標準之下就是安全的，0-2歲風險指數比較低，但我們也尊重大家的選擇。 至於有國小營養午餐菜單出現萊克多巴胺文宣，陳時中表示，他也是看了新聞才知道。 (中時 ) #0-2歲 #嬰幼兒 #陳時中 #殘留標準 #萊克多巴胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國小菜單印有獎徵答萊豬廣告 國民黨轟：洗腦下一代 11:592020/10/07 政治 學校午餐瘦肉精零檢出遭封殺 民團：應制定法令與罰則 11:292020/10/07 生活 瘦肉精美豬進口掀論戰 張競：1450別嘴硬 帶種就去吃 11:182020/10/07 政治 歐美新冠升溫台恐面臨第二波疫情 陳時中：客觀是有多 14:312020/10/07 生活 萊豬備詢火爆 林為洲批陳吉仲「無恥」 陳：無法接受 11:342020/10/07 政治 營養午餐有塑膠條 校方竟河蟹 04:102020/10/07 地方新聞 指揮中心證實 台輸出4例新冠肺炎陽性案例 14:312020/10/07 生活 北市國小午餐菜單竟幫瘦肉精宣傳 教育局回應了 12:312020/10/07 生活 「賣相好利潤高」 國小營養午餐竟為萊豬背書 11:112020/10/07 生活 中台灣7縣市首長簽署反對萊豬進口聲明 維持瘦肉精零檢出捍衛食安 12:232020/10/07 政治 生活熱門新聞 真不是小籠包！鼎泰豐最好吃的竞是「它」 老饕推爆 - 生活 又見台灣輸出新冠病例 4人赴日本、法國確診 - 生活 杏輝出包 今再加碼回收3藥品 總座道歉了 - 生活 川普是新冠重症病患？張上淳給答案 - 生活 超神準預言又來？12月超級大災難比新冠更慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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