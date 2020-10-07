蔡總統8月無預警開放萊克多巴胺豬、牛輸台，引發各界討論。對於0-2歲嬰幼兒的食安風險，衛福部長陳時中表示，他今日要進行澄清，食藥署有訂定殘留標準（MRL），換句話說只要在標準之下就是安全的，0-2歲風險指數比較低，但我們也尊重大家的選擇。

至於有國小營養午餐菜單出現萊克多巴胺文宣，陳時中表示，他也是看了新聞才知道。

(中時 )