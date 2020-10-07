內閣年底改組傳聞不斷，包括可能由前副總統陳建仁組閣，或由任期即將過半桃園市長鄭文燦組閣。行政院發言人丁怡銘表示，一般改組是在選後，政院沒有年底改組、或由陳建仁組閣的訊息。
美豬叩關來勢洶洶、加上年底部分縣市首長任期即將過半，桃園市長鄭文燦組閣傳聞不斷，藍委翁重鈞也加碼爆料陳建仁將組閣，但政院對改組訊息一概否認。丁怡銘說，蘇揆向來希望把事情做好，有問題就修正，真的有部會首長不能做當然就會馬上換，沒有在看年底與否或農民曆。
丁怡銘說，有消息指年底會有改組，但沒有這件事，政院也沒有在討論此議題；至於外界認為幾個縣市長任期過半，這也是外界在猜測，政院並沒有聽說哪些縣市長任期過半後要走人。
丁怡銘指出，縣市長任期過半，本來就可以派代，外界難免會有一些想像，內閣人事的放話所在多有。
他表示，外界認為年底是改組的好時機，但改組時機通常在選後，且內閣改組閣揆的人事權在總統身上，目前行政團隊各部會首長都受到蔡總統及蘇揆信任，沒有改組問題，至於陳建仁組閣，行政院也沒有聽說。
(中時 )
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