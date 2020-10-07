考試院長黃榮村今天表示，以往人事制度的思維太過強調「中央觀點」，導致人才流動不足，地方政府也不易留住人才。考試院已和行政院成立工作圈，將研議改善。未來也會重新檢視專技人員進入政府服務的現行機制，鼓勵政府與民間人才的良性流動。

考選部今天主辦「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才」研討會，黃榮村在致詞時表示，蔡英文總統在今年就職演說中期許「考試院轉型為稱職的國家人力資源部門」，這一個多月以來，考試院和部會同仁用心探討各項政策議題時，都想要如何與這個願景掛上勾，但是最大的困難是要如何做到、且能做好。

他說，考試院是憲法機關也是國家團隊的一部分，扮演的是「國家人力資源部門」的角色，來全力支援負責施政的部門，透過選才、育才、留才，讓最好的人才能夠為政府所用，讓中央和地方政府，都能做出最好的成績，以達臻最終目標，也就是照顧與滿足人民各方面的需求。

黃榮村強調，考試院要成為稱職的國家人力資源部門，就必須和行政部門之間，發展出分工整合的良性關係。考試院為憲法所定全國最高之考試機關，國家考試除為文官取才外，也肩負另一項任務，也就是為重要、與公共利益及生命安全有關的專技人員，給予資格考試之權責，諸如醫師、社會工作師、公共衛生師等。

在此過程中，他也看出兩個問題：(1) 當現代的用人與人事管理已逐漸傾向多元卓越選才，以提升各行各業效能時，依嚴格方式考試選才的觀念及規範仍深植民間與政府部門，難以變更。(2) 縱使都經過國家考試，但公與民之間、中央與地方之間的多元彈性轉換，仍有極大壁壘存在。

黃榮村提出未來四大改革的方向，首先，因應台灣與國際社會越來越密切的往來，所有公部門都必須加強國際合作與交流。因此，考試院將配合國家雙語政策的推動，考選出更多具備良好外語能力的人才進入政府服務，並與行政部門合作，持續強化公務員的外語能力。

其次，隨著台灣民主深化，地方政府擔負越來越重的施政責任。但以往人事制度的思維太過強調「中央觀點」，導致人才流動不足，地方政府尤其是縣市則因為職等過低，不易留住人才。他說，針對這個問題，考試院相關部會已經和行政院人事總處共同成立工作圈，研議這個問題的改善之道。

第三，基於鼓勵政府與民間人才的良性流動，考試院會重新檢視專技人員進入政府服務的現行機制，增加公私流動、鼓勵職涯轉換與歷練。尤其針對政府普遍欠缺的專業類別，例如建築與土木專長等項人力，不但要鼓勵轉任，還要提高誘因，才能維持並提升政府施政品質。

最後，考試之後任用之前的訓練也是考試的一環，他強調，未來在訓練內容上要更貼近用人機關的需求，包含增加外語的訓練課程、落實政策規劃、制定、實務運作與中長程願景建置訓練等項，以協助培養出符合現代化政府所需的公務人員。

(中時 )