湖人7日在總冠軍賽G4擊敗熱火，贏得不多，但熱火還是陷入絕境。加上這場比賽在內，湖人本季在「前3節打完領先」的戰績56勝0敗，刷新NBA紀錄。換言之，第4節開打時落後的球隊就不可能打贏湖人了。熱火G4打完前3節落後5分，幾乎已注定他們的失敗。

詹姆斯(LeBron James)的球隊在3勝1負聽牌時，他的戰績為15勝0敗，光是今年就在3勝1負時砍倒了拓荒者、火箭、金塊，現在熱火面臨著相同的嚴峻考驗。在敵人倒地時，詹姆斯下刀的致命一擊從不手軟，被球迷戲稱為「關門詹(LeCloser)」。

2017-18球季詹姆斯領軍的騎士隊，在前3節打完時領先的戰績為50勝1敗，可見他在第4節壓制對手和拖時間的能力特別強。此戰詹姆斯把功勞歸給「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)，多虧他在第4節的嚴防而保住湖人的勝果，詹姆斯稱讚他是「聯盟最佳防守球員」。

戴維斯前役陷入犯規麻煩而不敢守太緊，此役他只有兩次犯規，送出4個麻辣鍋，場上正負值是兩隊最高的+17。詹姆斯有6次失誤，正負值反而是-2，但他目前在總冠軍賽場均27.8分、11籃板、8.5助攻都領先全隊。此外他生涯有24場總冠軍賽達標25分、10籃板是史上第一。

(中時新聞網)