雲林縣政府最近申請前瞻基礎建設提升道路品質21案、需求經費6.61億元，僅獲核定3案1447萬元，金額只高於大埤鄉公所的1100萬元。自提計畫的16鄉鎮市公所獲補助1100萬元到近2億元不等，破億的有４鄉鎮：元長鄉3案1億9567萬元、麥寮鄉3案1億2459萬元、古坑鄉3案1億0400萬元、二崙鄉2案1億0040萬元。

全縣20鄉鎮市公所自提61案、需求經費21.6億元，獲核定37案11億元。

除元長鄉、麥寮鄉、古坑鄉、二崙鄉獲補助破億元，其餘獲補助的鄉鎮市公所包括口湖鄉2案9200萬元、斗六市1案9340萬元、虎尾鎮3案8748萬元、褒忠鄉2案7890萬元、土庫鎮2案5910萬元、斗南鎮1案4200萬元、莿桐鄉1案3800萬元、水林鄉1案2760萬元、台西鄉1案2500萬元、林內鄉1案2018萬元、大埤鄉1案1100萬元、西螺鎮公所4案8885萬元。

申請補助槓龜、補助款掛零的是北港鎮、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉。

縣府獲補助的3案是褒忠鄉有才寮路面改善工程、虎尾糖鐵綠廊人本環境改善計畫、雲林縣崙背鄉舊庄拱后宮廣場暨周邊道路環境改善工程。

鄉鎮市公所獲補助的37案則有口湖鄉蚶子寮開基萬善祠廣場暨崙東社區周邊道路空間改善工程；莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程；臺西鄉光華村道路品質及周邊環境提升計畫；斗六市公理路及人文公園周邊 人行環境建置計畫；虎尾高中周邊人行環境景觀整體改善工程；虎尾鎮福安宮及天后宮周邊環境景觀整體改善工程；元長鄉外環道道路第二期改善工程；麥寮鄉市區道路及景觀改善工程；麥寮國小人行環境及景觀改善工程；麥寮鄉施厝及興華等二村村內道路及環境改善工程；元長鄉山內社區、崙仔村社區、內寮村社區人本生活環境改善計畫；元長鄉長南村連絡道路改善工程；元長鄉市區連絡道路改善工程；元長鄉山內、後湖、合和等3村連絡道路改善工程；元長鄉外環道步道綠美化改善工程；大埤鄉三結村等3村道路整建工程；西螺鎮市場南北路道路改善工程；西螺鎮公所前後鋪面改善工程；西螺鎮福興宮前後道路景觀美化工程計畫；西螺鎮福來路兩側人行道及街道家具改善工程；褒忠鄉109年度道路品質改善計畫；年林內鄉轄內道路鋪面改善工程；虎尾鎮市區周邊道路整體改善工程；雲林縣土庫鎮轄內道路路面改善工程；古坑鄉草嶺村石壁道路鋪面改善工程；古坑鄉棋盤村懷恩堂廟前廣場暨無障礙環境改善工程；古坑鄉中山路人行空間暨周邊環境改善工程；水林鄉後寮友善空間串聯計畫；口湖鄉興南國小暨埔南社區人本環境改善工程；土庫鎮小田支線徒步路網建置計畫第二期工程；雲林縣褒忠鄉雲111-1鎮安路延伸人行環境及馬鳴千歲公園環境設施規劃設計與改善工程；斗南鎮大東國小及港墘路周邊人行環境建置計畫；二崙鄉行政中心周邊整體徒步路網建置及市容改善工程；二崙鄉田尾支線友善人行環境建置工程。

(中時 )