澎恰恰過去陷光碟事件，澎嫂一同出面陪他面對。（圖／中時資料照片）

64歲澎恰恰2個月前開記者會，宣布因長年拍電影，錢坑越來越大，最終欠下2.4億債務破產，處理掉房產後還有1.2億要還，今(7日)他再開記者會，媒體問最近傳出「澎嫂」黃敏寬身體負荷不了，疑掛病號，原本暢所欲言的他表示不方便多說，只丟出一句：「女人家總是有她受不了的地方」。

澎恰恰先前因拍片積欠大筆債務，起初求證他或家人都得到否認回答，今年8月他才決定站出面對現實，坦言先前自己太過理想，又因電影票房不佳，總計欠了約2.4億債務，但他願意跟債權人面對面懇談，也會努力工作還錢，近日，他則在臉書透露快撐不下去，讓人十分憂心。

今澎恰恰二度開記者會，澄清媒體報導他拖汪建民下水的傳聞有誤，是汪建民介紹他跟地下錢莊借錢，總金額高達上千萬，他也有幫汪建民處理債務，但跟先前遇到詐騙的事情無關，他更強調，現在外面有人打著他的名義借錢，非出自他口的全是假的，希望親友不要上當。

先前媒體報導，澎嫂受訪語氣虛弱，說身體不太舒服不想受訪，疑因家變健康出狀況，澎恰恰說這點請允許他保留，不方便說太多，「女人家總是有她受不了的地方」，因為房子不在他名下，他也不確定是抵押還是賣掉，全交給澎嫂處理，「她必須忍受很大很大的壓力，還好有這些資產可以處理掉前面一半的問題」。

(中時新聞網)