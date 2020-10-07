電信寬頻大廠中磊電子（5388）7日公佈9月營收達35.6億元，較上月營收28.9億元、月增23％，亦較去年同期營收33.4億元、年成長7％；單月營收創今年次高，亦為歷史第三高，其中第三季單季營收達94.6億元，較去年同期營收90.6億元、年增5％，亦較上季成長2％。前三季累計營收為255.2億元，相較去年同期的222.4億元，年增15％。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，但卻對網通產業帶來契機。包括居家辦公、視訊教學、遠端控制等應用相繼浮上檯面，也連帶帶動資料傳輸量倍增，連帶推升加速頻寬升級需求。疫情期間，中磊發揮異地備援生產機制，集團產能包含台灣、蘇州及菲律賓等地，彈性滿足電信客戶需求。同時，中磊持續強化全球佈局，除深耕北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，更積極拓展拉丁美洲、東南亞、印度、東歐等新興市場，搶搭寬頻升級商機，已見成效。

為迎接5G新紀元，中磊持續深耕新技術領域如5G小型基地台、5G CPE、新世代WiFi 6無線設備、商用網通設備、智慧醫療、智慧物聯網等加值應用，貢獻將逐漸發酵，整體營運成長可期。

(工商 )