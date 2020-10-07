新冠肺炎疫情推動宅食經濟與外送餐飲市場高速成長，並改變國人餐飲消費習慣，為搶攻「單身經濟」，台灣比薩連鎖領導品牌必勝客今（7）日宣布正式成立「Pasta Hut」品牌，打造品牌第二明星商品，首波推出「紙包筆管麵」，預期每年突破百萬份銷售，挹注業績翻倍成長。

為全力追求全新成長曲線，台灣必勝客品牌總經理梁家俊並親自上陣拍攝廣告，展現對新產品線的重視與決心。梁家俊表示，過去必勝客比薩品類銷售佔比約9成以上，有7到9種口味的義大利麵不到10％，如今必勝客將義大利麵系列商品以「Pasta Hut」為品牌強力行銷，目標能在一年到一年半之內將銷售占比提高到30％左右。

梁家俊說，義大利麵在必勝客商品選單中本就是「主食」選項，如今品牌化後目標是將義大利麵發展成繼比薩之後的第二類明星商品。 梁家俊並表示，必勝客未來也會有其他新的品類，讓消費者看到很不一樣的必勝客。

2019年台灣必勝客以產品創新策略帶動業績成長，去年下半營收成長更達雙位數，台灣並與日本和汶萊並列為亞太區成長最快前三大市場。梁家俊沒有透露實際業績，僅表示以Pasta Hut打開個人消費市場後，台灣必勝客2020年業績全有二位數成長。而業界推估，台灣必勝客去年營收應超過40億元。

必勝客入台超過30年，梁家俊去年2月到任後，透過市調發現，過去兩年來必勝客在網路討論度非常低，為了迎合新世代餐飲消費族群的生活消費習性，梁家俊啟動商品創新，帶領產品研發團隊持續推出各式新口味比薩，並參考CNN排行榜，將臭豆腐、珍珠奶茶等與台灣在地結合度高的產品，以及拉麵等消費者討論度高的食材加入比薩中，成功大幅帶動品牌能見度與商品討論聲量，進而刺激消費、推升業績成長。

梁家俊表示，過去消費者都是節慶或全家團聚才買必勝客，其中Combo大聚餐 4人以上佔6-7成，個人訂單不到1成。鑑於必勝客觀察個人套餐市場有很大的成長空間，希望能開發個人消費市場，並且增加購買必勝客的頻次，因此推出全新義大利麵品項。

必勝客「Pasta Hut」全新推出的「紙包筆管麵」，首波推出三種經典口味，梁家俊表示，除經過嚴格口味測試，並採用必勝客獨特紙包封烤技術，相較一般料理方式更能鎖住食材的溫度與精華，使香濃醬汁與麵體完美融合，經過外送後，依然可呈現超HOT美味，更讓每一口都飽含熱騰騰香氣。

3種經典口味中的「波隆那牛肉丸」，源自義大利的經典風味，醬汁富有蕃茄的酸甜融合濃郁肉香，每一根筆管麵都完整沾附到醬汁精華，搭配100％純牛肉丸，Q彈多汁的口感搭配香濃牽絲起司與花椰菜，牛肉的香氣在咀嚼之間很明顯。「奶油雞腿排」標榜是經典不敗的口味，濃郁鮮奶油柔和滑順，帶點微甜奶香，配上厚實鮮嫩的義式香料烤腿排，搭配上蘑菇、花椰菜，香濃又不膩口，一口咬下就噴汁的香濃口感，是大人小孩都喜歡的人氣口味。

而「羅勒雞腿排」則是利用清新羅勒提味，散發特殊的香氣，讓醬汁的氣味更立體，加上帕瑪森起司及特極鮮奶油製成的青醬，呈現新鮮單純的自然原味，再加上充滿異國情調的義式香料烤腿排，口感鮮嫩多汁，與新鮮蘑菇搭配，既濃郁又經典，標榜每一口都是實在好料。

為搶市場，必勝客並推出優惠活動，12/31日前憑優惠碼即享「紙包筆管麵」嘗鮮價159元。必勝客同步推出獨享及多人組合套餐及派對餐。個人餐單點一份定價169元，套餐189元；即日起到12/31日，憑專屬優惠碼「20215」訂餐，即享紙包筆管麵嘗鮮價159元。另外還有買1個大比薩送2份紙包筆管麵的選擇，兩種經典義式美味一次享受。

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