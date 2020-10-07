在對蘋果、亞馬遜、臉書與Alphabet旗下谷歌等四大科技公司的競爭行為進行為期16個月的調查後，美國眾議院司法委員會反托拉斯專門小組周二公布調查結果，並就如何改革法律以順應數位時代提出建言。

這份將近450頁的報告指出四家大型高科技公司確實享有壟斷力（monopoly power），並建議國會修改反托拉斯法，這可能導致這些科技巨頭的部分業務遭到拆離，或提高其收購小公司的困難度。

該眾院小組調查了四家大型科技公司濫用「市場勢力」的情況，發現這些公司利用「殺手級收購」打擊競爭對手、收取高昂費用，並以獲利為名，迫使小型企業簽訂「壓迫式」的不公平合約。

該反托拉斯小組建議，合併市值超過5兆美元的谷歌、蘋果、亞馬遜與臉書，不應在相關業務中同時從事控制與競爭行為。報告亦建議進行結構性的拆離，但未具體點名應該分拆的公司。

這是美國國會首度對科技業進行壟斷調查，該報告建議對反托拉斯法進行大範圍修改，並具體陳述了數十個這些公司濫用勢力的例子，披露了盡一切所能以維持網路主導地位的企業文化。報告指出：「簡言之，那些曾經雜亂、處於劣勢但挑戰現狀的新創公司，已經成為我們最後在石油大亨與鐵路巨頭時代看到的那種壟斷企業。」

(時報資訊)