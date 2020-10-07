中華奧會主席林鴻道長期支持國內體育，並大力推動「優秀運動員轉任專業教練」計畫，如今計畫獲認可、即將上路，10 月9日起開放報名的「輔導績優運動選手擔任運動教練」專案，菁英運動員將能在此案協助下，退役後直接轉任運動教練。

教育部體育署昨天已經公布今年9月28日正式通過「績優運動選手就業輔導辦法」修正草案，這項草案幕後最重要的推手，正是長期致力於推動臺灣運動產業鍊的中華奧會主席林鴻道，這項輔導辦法將以4年為一個循環，聘用100位優秀奧、亞運退役選手到各級學校、基層訓練站擔任運動教練，接軌退役後職涯，也幫助基層培養未來體育明星。

熱愛運動的林鴻道，回想起曾在桌球場上，被年僅20歲的國手級小將詢問是否該繼續打球，看見選手對未來的徬徨，讓他有所感慨，認為可以集結更多資源，輔助績優運動員有穩定的生涯發展，林鴻道特別感謝總統蔡英文、教育部體育署及國家運動訓練中心大力支持這項政策，讓現役運動員安心、小小運動員看見可能，「打球也可以當飯吃」。

「109年度輔導績優運動選手擔任運動教練甄選簡章」，自10月9日起至16日報名，11月10日會公告錄取30人名單，錄取者12月1日到明年2月28日進行為期3個月的職業訓練，明年3月起派駐各級學校、基層訓練站擔任教練，或是到單項運動協會/總會任職協助推動體育事務。

(中時 )