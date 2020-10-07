吳松標打造「可吃的」停車場並將七樓石子移除打造成綠意充沛的造景（戴上容攝）

吳松標打造「可吃的」停車場，由新北市議員王威元（右）爭取經費。（戴上容攝）

蘆洲區水湳里長吳松標在仁愛公園，種植大量水果成就水果公園美名，吳松標今年再將巧思運用在一旁的仁愛停車場，解決停車場原佈滿石頭，常遭不肖人士惡意丟擲的困境，他與志工將危險地景成為「開心農場」和綠美化，附近住戶直呼「是最酷的停車場」。

吳松標指出，仁愛多功能停車場是地方重要的場所，裡面有停車場、圖書館、長者共餐中心等，3樓地坪部分他特別和交通局接洽，打造成和一旁仁愛公園一樣的可食地景，裡面由種菜志工種山苦瓜、茄子10多種蔬菜，蔬菜收成後作為長者共餐的食材。

吳松標說，大樓7樓停車場一處造景本來佈滿鵝卵石，常有不肖人士將鵝卵石從上往下扔，還會惡意砸向附近車子，讓社區不堪其擾，因此他發揮創意，移除石子，打造為魚池、植物共生平台，解決石子遭亂扔擲的問題，又充滿生活趣味。

新北市議員王威元表示，造景由他爭取60萬元打造，希望社區居民愛護使用，讓獨特停車場成為蘆洲的驕傲；交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，吳里長對生活充滿熱情，蘆洲仁愛停車場是新北市第一座打造可食地景的停車場。

(中時 )