北市萬華區今（7）日近中午時，傳出有一隻猴子在公寓外牆攀爬而上，讓不少路過民眾嘖嘖稱奇，並拍下此奇景，但猴子究竟從何而來仍不得而知，影片曝光後，不少人紛紛笑稱「猩球崛起」啦！

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一名男網友於臉書地方社團《我是萬華人》，發表1分多鐘的影片，只見影片中一隻猴子攀爬於萬華區的西昌街一處民宅，牠先是沿著牆外電線順著往上爬，接著便端坐在住戶的冷氣室外機上，先是一陣發呆後，再環顧四週，長達10秒之久，接著伸出右手拉住電線、右腳跨出，俐落地抓住一旁的鐵窗，兩腳大開向上往頂樓爬去，隨即消失不知去向。

不少路過民眾對於在市區看到此景，都嘖嘖稱奇，不少網友逗趣留言「猩球崛起真實上演了」、「牠是要去帝國大廈嗎」、「決戰猩球」、「萬華什麼都有」、「不是猴子就是蛇，萬華很忙欸」、「工讀生好辛苦哦…還要爬牆」。

而也有網友表示，昨日下午就在現在雙園國小旁的巷子結果跑掉，穿越萬中學校前的馬路跳到萬中操場裡面的樹上就不見，他也根據牠爬行、走路姿勢，判斷那不是猴子，應該是隻小狒狒。

(中時新聞網)