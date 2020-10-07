65歲許姓男子患有糖尿病、BC型肝炎帶原與肝內管結石病史，2個月前因有6公分大的肝膿瘍，開始在其他醫院接受靜脈注射、口服抗生素及引流管引流治療，但在拔除引流管後出現發燒、寒顫的情形，被緊急送到大千綜合醫院急診。

大千醫院安排核磁共振與超音波掃描後發現，許男除原右下葉的肝膿瘍外，左葉也發現2.4公分的腫瘤，在切片化驗後確診為肝內管癌，並接受手術切除。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞說明，由於許男有肝內管結石的病史以即無法痊癒的肝膿瘍，因此研判有肝內管癌以及腸胃道癌症轉移的可能性。

他表示，肝內管癌的危險因子包含：食用未煮熟的淡水魚而感染中華肝吸蟲、肝內管結石、長期暴露於環境毒素中(如：聚氯乙烯和戴奧辛)、BC型肝炎帶原、肝硬化、糖尿病、肥胖、抽菸酗酒、慢性膽管炎等，並建議民眾若有治療4周以上仍無法痊癒的肝膿瘍，可接受抽血檢驗腫瘤指數、接受大腸鏡檢查、安排進階的影像掃描，並視情況進行肝切片病理化驗，才能研判有無潛藏其他病因。

林裕鈞指出，目前肝內管癌主要的治療方式以手術切除為主，但術後復發率高，若民眾屬於危險族群，應定期追蹤檢查，有肝內管結石，則可與醫師討論接受膽管鏡取石或預防性的部分肝葉切除，以防肝內管癌的發生。

(中時 )