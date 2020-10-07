魏德聖導演 （右起）帶酷Ku和英國叔叔Allan去吃蛇肉。（米倉影業提供）

魏德聖導演 （右）感謝YouTuber酷Ku的義氣，邀請他演出《臺灣三部曲》。（米倉影業提供）

魏德聖導演醞釀20年推出的史詩級電影計畫《臺灣三部曲》，日前在高雄南星計畫區搭建「麻豆社」場景，本周也在屏東縣大鵬灣啟動古大灣市鎮場景動工儀式，隨著電影計畫逐步實施，第一階段的群眾募資也在今日（7日）中午達標破億，集資人數共18195人，成為臺灣史上第2高募資金額及第2高人次的案例，並達成臺灣電影史上集資金額最高的紀錄，魏德聖導演感謝說：「真的感謝大家相信我和團隊，我們絕對不會讓你們丟臉！」

《臺灣三部曲》劇組本周一在屏東縣大鵬灣順利舉行場景動工儀式，魏德聖導演感謝屏東縣長潘孟安、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川、屏東縣前議長林清都等長官大力支持，潘孟安縣長也在臉書上分享募資訊息，帶動民眾在回饋品方案節結束前，加入集資行列，魏德聖導演說：「謝謝3位長官在回饋品方案進入倒數和即將破億前助攻，幫我們在3天內累積了3千多人加入募資。」

魏德聖導演近來與知名YouTuber「Kus dream酷的夢」與「英國叔叔Allan」合作拍攝臺南旅遊影片，2支影片上線後，4天內吸引87萬人次觀看，Ku也阿莎力承諾將把影片利潤全數捐給《臺灣三部曲》集資計畫，請網友粉絲分享影片，並說：「如果比較多人看，那可以捐給魏德聖導演的錢比較多一點！」真摯的心意感動不少觀眾，在影片釋出後，集資民眾暴增千人，集資金額更是飆高。

魏德聖導演希望能帶來自法國的Ku與英國Allan遊覽老家臺南風光，提議帶他們去紀念英國牧師的巴克禮公園散步，並品嚐從小吃到大的美食郭家蛇肉。由於片中除了會有西拉雅人、漢人，也會有大量的西方人，Ku主動詢問魏德聖導演：「演員挑好了嗎？剛好我們這裡有中文很流利，臺語也會講的外國人？」導演承諾一定會讓他們加入演出，Ku則笑說：「大家如果想看我們在魏德聖導演的電影裡出現的話，一定要多支持電影！」

魏德聖導演感謝Ku和Allan的力挺，他說：「Ku真的很夠義氣，他在影片最後還呼籲大家一定要支持《臺灣三部曲》募資，真的非常感謝！」他一直在思考如何給Ku和Allan安排適合的角色，「我在想什麼角色對他們來說最有意思，觀眾也會覺得有趣，目前已經有些想法了」，透露會給他們荷蘭文台詞，也笑說：「不過以西洋人為主的是電影第3部《應許之地》，大家要看到可能要等到2026年了。」

《臺灣三部曲》第一階段集資計畫於今年8月5日開始啟動，至回饋品方案結束的10月10日為止，團隊感受到臺灣民眾的鼎力支持，雖然經過首波的熱情贊助後，數字金額一度陷入平緩，但隨著魏德聖導演率團隊開工動土，以及電影團隊的幕後花絮釋出，和各界媒體、意見領袖等協助宣傳，募資金額也再度攀升，今終在64天內達成破億成果，魏德聖導演與劇組團隊相當感謝各界的力挺與幫忙。

《臺灣三部曲》第一階段集資雖達成預設的1億元目標，但距離總拍攝成本近40億，還有很長的路。第一階段集資回饋品方案將至10月10日截止，參與集資的民眾能獲得《首部曲：火焚之軀》概念設計的回饋品，請民眾把握最後倒數3天的機會！

10月10日之後，第一階段的集資計畫將持續至明年8月，自由贊助、火焚之軀電影票和企業贊助方案都會持續進行，自由贊助方案為臺幣200元起，將會贈送魏德聖導演親筆簽名感謝卡；火焚之軀贊助方案則是臺幣600元，可獲贈電影票交換券1張以及紀念木管1個，有興趣的民眾與企業歡迎與《臺灣三部曲》集資官網https：／／taiwantrilogy.com 洽詢。

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