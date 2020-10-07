《科技偵查法》草案公布後就引發社會極大爭議，新時代法律學社7日舉辦「科技偵查與人權保障」研討會，邀集檢、警、辯、學界進行研討，與會人士認為，科技不該讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策，有立法的必要，但應大幅提高法官保留密度，尤其是「設備端通訊監察」授權規定，更應嚴格列舉重大罪名限制，在偵查犯罪的同時，兼顧人權保障。

研討會由政大法律系教授楊雲驊表示，最近法務部科技偵查法草案公布後，引起社會許多討論，在新時代科技的挑戰下，為了有效查緝毒品等重大犯罪，一部新的完善的科技偵查法規是有立法必要的，但如何兼顧人權保障，可以參考國外完善立法，縝密設計，同時，法案宜更名為《科技偵查及保障法》。

會中並由新時代法律學社發表下列4項聲明：

一、「現代科技的發展，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策！」科技偵查之立法，有其必要：一來賦予授權，與時俱進；二來納入管制，以免濫用。

二、《科技偵查法》草案應比照《通訊保障及監察法》模式，更名《科技偵查及保障法》，草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。

三、包含GPS追蹤器、無人機在內的監視目的之科技偵查，宜採「相對法官保留」之立法原則；至少在使用超過2日以上時，即應取得法官之令狀。目前法務部公告草案，於使用GPS追蹤2個月後始需經過法官核准，法官保留密度顯然太低，呼籲法務部從善如流，重新檢討草案第3條至第7條之立法原則。

四、草案第3章之「設備端通訊監察」（小木馬程式）授權規定，目前草案第14條比照通保法第5、6條之列舉重罪原則。應該進一步限縮列舉罪名，避免過度干預，亦即，立法方向宜採取比一般通訊監察更嚴格之重大罪名限制，並優先列舉國安重大犯罪，以截堵WeChat等通訊軟體監察之國安偵防漏洞。

(中時 )