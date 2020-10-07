日本京都西陣織與友禪染並列為日本最有歷史的兩大紡織品，堪稱國寶級傳統工藝，除了和服外，近年應用也擴及領帶、女性包袋、居家飾品等創新產品。（莊曜聰攝）

邁入第8年的「總爺和風文化祭」，9日起將在台南麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，今年台南市政府文化局特別將原汁原味的西陣織和服秀請來，不用出國就能有如同在日本京都體驗和服的機會，另外還有台灣雅三弦會、芸逸鼓樂表演樂團等演出，以及相當受歡迎的和風市集，國慶連假期間想感受濃濃日本風，歡迎民眾來總爺藝文中心一遊。

文化局局長葉澤山指出，西陣織是產自日本京都西陣地區，提供和服專用的織錦面料，作工精緻繁複，與友禪染並列為日本最有歷史的兩大紡織品，堪稱國寶級傳統工藝，也是遊客前往京都時必遊之處，疫情期間無法出國，來總爺藝文中心就能體驗。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，「京都西陣織特展」邀請京都市西陣織工業組合、N180、西陣織金襴事業委員會、近江屋株式會社等多家織品生產、設計、和服推廣的相關機構，引進多種樣態作工精緻繁複的西陣織品展出，在古都台南集結日本千年古都傳統手藝，相當難得。

總爺和風文化祭在9、10日開幕時也安排京都和服館西陣織和服走秀演出，展示共5套包括訪問著、留袖、小紋、振袖等華麗典雅的西陣織和服，十分吸睛、在總爺百年日式古蹟展場，還有另外90多件展示品，包括領帶、女性包袋、居家飾品等多項創新產品，讓人嘖嘖稱奇。

開幕日當天還有津輕三味線、鼓樂演出、美食、文創和風市集、日式手作體驗、有獎徵答等活動，國慶連假期間邀民眾前來領會之品工藝之美，也解解不能出國的悶氣。

(中時 )