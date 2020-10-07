標普將中芯國際信用評等 列負面觀察 15:002020/10/07 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際評等機構標普將中芯國際「BBB-」長期發行人信用評等置於負面觀察。 標普指出，中芯國際面臨日益加劇的供應鏈風險，因為對該公司的某些出口面臨美國出口管理條例的限制，限制的範圍及其對中芯的影響程度仍然存在不確定性。 標普稱，將中芯長期發行人信用評級置於負面觀察，在更好地了解美國出口限制措施可能帶來的影響程度後，再決定中芯的評級。 標普表示，在中美科技競爭日趨激烈的情況下，標普預計該公司將在財政和技術上獲得政府更大的支持。 (工商 ) #標普 #中芯國際 #負面 #限制 #信用評等 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自家企業工會提訴求 中運公司三點澄清 11:102020/10/07 財經 開曼自租稅黑名單中除名 會計師看台商還不能掉以輕心 17:322020/10/07 兩岸 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 12:162020/10/07 財經 台大校長管中閔告記者 判決無罪確定 10:242020/10/07 社會 斯里蘭卡升級新冠中低風險國家 移除馬來西亞 14:162020/10/07 生活 侯友宜要團隊綜觀發展中和、永和產業全貌 16:572020/10/07 區域情報-新北 共機今年越海峽中線有49架次 1990年以來最多 13:422020/10/07 政治 《半導體》8吋晶圓供不應求 外資喊買聯電最高價45元 11:422020/10/07 財經 古巴、巴基斯坦代表多國 在聯合國發言挺中 11:132020/10/07 國際 《晨間解盤》資金未回神 穩月線助中多轉強(倫元投顧提供) 07:442020/10/07 財經 財經熱門新聞 中鋼企業工會澄清：與「中鋼集團工會」屬不同法人組織 - 財經 - 工商 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 光磊衝刺感測元件 擬私募引資創造「雙百億」 - 財經 - 工商 獨》中鋼、興達、台船風機焊裂問題不解 恐遭沃旭砍單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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