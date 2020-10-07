國際評等機構標普將中芯國際「BBB-」長期發行人信用評等置於負面觀察。

標普指出，中芯國際面臨日益加劇的供應鏈風險，因為對該公司的某些出口面臨美國出口管理條例的限制，限制的範圍及其對中芯的影響程度仍然存在不確定性。

標普稱，將中芯長期發行人信用評級置於負面觀察，在更好地了解美國出口限制措施可能帶來的影響程度後，再決定中芯的評級。

標普表示，在中美科技競爭日趨激烈的情況下，標普預計該公司將在財政和技術上獲得政府更大的支持。

(工商 )