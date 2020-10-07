女星張棋惠2000年和楊丞琳、黃小柔以及冷嘉琳組女團「4 in Love」出道，雖然僅成團2年就解散，不過張棋惠也累積精湛的唱跳實力，36歲的張棋惠近日則登上節目《小明星大跟班》挑戰唱跳，只見張棋惠辣穿中空裝性感熱舞，她邊唱還一邊熱舞扭臀，魅力十足辣翻了。

張棋惠舞蹈動作性感，扭腰擺臀還邊撫摸身體。（圖／取材自我愛小明星大跟班Youtube）

張棋惠日前挑戰節目《小明星大跟班》的「誰說過了35歲不能唱跳 姐這次也要乘風破浪」的單元，只見張棋惠辣穿白色深V短版上衣搭配黑色緊身皮褲，辣跳紅遍全球的夯歌《Havana》，張棋惠邊唱邊跳，加上扭腰擺臀、撫摸身體的舞蹈動作，熟女魅力性感爆表。

連張棋惠獨自跳舞也是超辣，張棋惠一下抬腿、甩髮，又挑逗男舞者，撕開對方上衣，主持人吳宗憲都幽默直說：「妳會被妳老公打」，而吳宗憲看完表演還驚呼：「沒想到驚豔竟然出現在妳身上」。

張棋惠表演獲得滿堂彩，評審丁曉雯直呼：「她（張棋惠）一出來整個氛圍是完全在音樂裡面，不容易耶」，評審藍波也大讚：「妳很會」，認為張棋惠在表演中很享受自己。

【完整版】誰說過了35歲不能唱跳？姐這次也要乘風破浪！ 2020.10.06小明星大跟班（內容從32分18秒開始）

(中時新聞網)