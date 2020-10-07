將於香港及上海雙重上市的螞蟻集團，其IPO將會是全球歷來最大規模。晨星分析師對螞蟻集團的估值為3160億美元，相當於2021年及2022年本益比的53倍和45倍。晨星高級股票分析員譚綺蘅(Chelsey Tam)指出，本益比估值較高的原因為螞蟻集團正處於利潤化的早期階段。

以支付寶流動付款服務而為人所識的螞蟻集團已成為中國最大的數碼金融服務供應商，覆蓋超過7.11億名每月活躍用戶，以及多達8,000萬間支付寶登記商戶。螞蟻集團一直受惠於母公司阿里巴巴的增長，然而，晨星預期公司將採取一連串措施，以透過其數碼金融平台服務將其龐大的覆蓋網絡利潤化，以進一步帶動未來收益。

透過存取商戶及客戶的大量數據，螞蟻集團能夠在管理風險的同時，將其信貸服務擴展至傳統金融系統無法充分滿足的小型企業及個人客戶。其投資平台為資產管理公司提供接觸中國年輕人的方式，帶來了尚未開發的投資者市場。同樣地，其保險平台讓中國群眾能夠接觸各種保險公司。於2019年，螞蟻數碼金融科技平台服務業務板塊中這三大支柱的收入已佔螞蟻集團總收入的56%，晨星預計此三大支柱有助推動其10年期收入複合年均增長率(CAGR)至21%，以及經營利潤複合年均增長率達26%。

鑑於其網絡的強大實力，以及穩健的市場地位，晨星認為螞蟻集團擁有寬闊的護城河(Wide Moat)，並預計其投入資本回報率(ROIC)將在未來20年內大幅超過其加權平均資本成本(WACC)。網絡效應是螞蟻集團受惠於其不斷擴大的網絡規模而針對客戶的銷售主張，亦是阿里巴巴與螞蟻集團的全球同業(例如美國運通和PayPal)共同擁有的屬性。晨星預期這個強大的護城河來源一旦建立，將有助抵消新競爭對手帶來的潛在風險。

(時報資訊)