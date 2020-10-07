勤業眾信聯合會計師事務所2020年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」徵件評比活動於7日開跑。「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」評比已行之多年，今年邁入第十九屆，為每年亞太區高科技業的年度重頭戲，觀察產業發展趨勢和潛力新創。
2019年台灣入榜企業共有77家，其中又以「硬體」為主流，共45家企業入榜。
勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，2020年是瞬息萬變的一年，受到國際「中美科技戰和新冠肺炎」兩大黑天鵝影響，對全球產業供應鏈和終端市場造成難以預測的動盪。
然而，AI、5G、IoT等顛覆性技術的成熟，預計將持續推動全球半導體市場的發展，長期而言，前景依舊樂觀，仍有機會持續推動高科技產業市場的發展。
陳明煇指出，亞太區以生技醫療掛帥，而台灣入榜的前十名中即有五家為生技醫療業，搭上智慧醫療浪潮，未來可說是商機無限。受惠於科技相關的雲端議題持續延燒，台灣的「伊雲谷、長華」連續兩年入榜。
(工商 )
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