全聯自有行動支付PX Pay今（7日）起新增生活繳費服務，凡綁定銀行帳戶，可隨時查詢，立即繳納信用卡費、電信費、公營事業及規費等帳單，免出門、排隊，不受時間、地點限制，比超商還方便；即日起使用PX Pay完成任1種生活繳費，最多可賺600福利點，全聯預計可藉此再提升會員使用率與黏著度。

去年5月24日推出的PX Pay，是全台首家超市推出自有行動支付，會員不必帶錢包、福利卡就能消費，上線至今500天衝破750萬下載數，根據統計，目前非現金支付占比約達50%，光是PX Pay就占約一半，合作的11家銀行總綁卡數達250萬餘張；另也發現中壯年比年輕人愛用趨勢，40歲以上使用PX Pay支付占60%，女性占超過7成。

根據外部資料顯示，台灣全年帳單市場規模至少逾19.3億張，約有3.2兆元繳費金流，等於每人每年要繳納約100張帳單，其中超過5至6成持現金在便利商店臨櫃繳納。

為了解決消費者痛點並滿足臨時或緊急的繳費需求，全聯鎖定家庭生活繳費的管理者，也是主力客群中的女性消費者，與凱基銀行合作開發生活繳費服務，本次上線功能共有4大服務特色，有支援最多銀行帳戶，包含郵局、農漁會、信用合作社等，以及免外出一指查詢帳單，能即時查詢即時繳費和智慧提醒，不再怕逾期、繳費紀錄筆筆保留可隨時查詢等。目前可繳納項目有28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款與全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目等。

用全聯PX Pay綁定銀行帳戶，一指搞定生活繳費，可透過手機在線上隨時查詢帳單，最多可賺600福利點。（全聯提供）

(中時 )