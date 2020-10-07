連恩尼遜新片變身霸氣炸彈客。（威視電影提供）

新冠肺炎疫情持續打擊電影市場，好萊塢重點大片接連閃退，動作巨星連恩尼遜所主演的強檔鉅片《倒數反擊》確定如期上映，甚至搶先全球於明（8）日強勢登台，不僅成為本周雙十連假最大規模上映的好萊塢強檔鉅片，也是今年唯一動作大片，讓全台戲院引領期盼，預期「最強老爸」連恩尼遜將救援電影市場，接棒《天能》替戲院帶來洶湧人潮，為三日連假帶來亮眼的票房佳績！

由《會計師》監製馬克威廉斯(Mark Williams)自製自編自導、銀幕最強硬漢連恩尼遜主演，今年最強火爆犯罪動作鉅片《倒數反擊》日前曝光的預告中，連恩尼遜飾演的神偷大盜因被黑警誣陷慘遭全面通緝，心愛女友也身陷險境，在雙重脅迫下為之震怒的「最強老爸」決心展開報復，並以「你敢動我女人，我就炸翻你家」的霸氣行動回擊，讓網友看得大呼過癮，興奮留言：「十月就等這部解癮！」、「最強老爸的片非看不可！」甚至還有網友逗趣回覆：「究竟還要多少次才知道，絕不能惹他的親人啊！」趣味留言令人捧腹。

連恩尼遜不僅在大銀幕上成功吸引全球觀眾目光，私底下的他更是親民，同時還是眾多好萊塢明星心中的「超級偶像」！這次在《倒數反擊》幕後訪談中，全劇組竟不約而同地透露自己是連恩尼遜的鐵粉，甚至坦言就是為了與偶像合作而接演電影。其中飾演反派黑警的傑寇特尼表示：「我一直是連恩尼遜的粉絲，他是一位傳奇的銀幕英雄，能和他一起工作真是酷斃了！」女主角凱特沃許也坦言：「我很愛連恩尼遜，基本上所有片場的人都愛他，這次拍攝簡直是一大享受！」另一位飾演FBI探員的安東尼拉莫斯則開心表示：「連恩尼遜就是我接拍這部片的主因，可以跟心目中的英雄工作真是太棒了！」就連本片導演馬克也力讚：「他每天都會精神奕奕地出現在片場討論角色和場景，並熱心幫助其他演員，讓拍攝現場變得更有趣。」由此可見「地表最強硬漢」連恩尼遜無人能敵的超強圈粉魅力，也讓粉絲們更加期待即將上映的動作鉅片《倒數反擊》。

(中時 )