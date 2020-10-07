苗栗縣大湖鄉東興國小多功能圖書教室落成啟用。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小多功能圖書教室落成啟用，將圖書室與教學區結合，可供老師上課靈活運用。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小感謝各界挹注，多功能圖書教室落成啟用，不僅作為將圖書室與教學區結合，並能不定期在校園內辦書展，豐富偏鄉學童的閱讀視野。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小多功能圖書教室落成啟用，將圖書室與教學區結合，可供老師上課靈活運用。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小多功能圖書教室落成啟用，將圖書室與教學區結合，可供老師上課靈活運用。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小多功能圖書教室落成啟用，將圖書室與教學區結合，可供老師上課靈活運用。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉東興國小多功能圖書教室落成啟用，將圖書室與教學區結合，可供老師上課靈活運用。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉馬那邦山上的東興國小，校園因缺乏圖書館設施，校長陳亭儒去年8月上任即義賣自己撰寫的散文集，籌措經費建置多功能圖書教室，消息經本報揭露後，東興國小獲各界協助，近日多功能圖書教室落成，學童不必再窩在耐震不足的建物裡克難閱讀，歡喜沉浸在新的學習環境中。

東興國小全校僅20多名學童，地處偏鄉學生又不如都市大校，爭取經費相對不易，陳亭儒上任後發現學校沒有活動中心、視聽教室、圖書館等設施，唯一在校舍後方的「智多軒」圖書室空間狹隘且老舊、耐震度不足，學生借書不僅要繞到教學區後方，也因為書架設計太高，學童難以接觸擺在上方的書籍。

東興國小多功能圖書教室落成啟用

陳亭儒說，義賣所得全入公庫，用來打造適合小朋友身高的書櫃，當初義賣籌經費的消息曝光後，不論是校長班同學、縣府、公部門單位及企業都主動聯繫幫忙，還有民眾熱情致電加油打氣，曾有1名頭份彭小姐匯1萬元給學校，還鼓勵說「相信她一定會成功」，但兩人素未謀面，令她格外感動。

陳亭儒指出，原本計畫改造原校舍中2間教室，打通作為多功能圖書教室，但經建築團隊評估打掉牆面會影響建築結構，最後僅撥出1間教室大改造，因此工程經費大幅降低，為符合多功能用途，書櫃圍繞教室四周，並沿牆面設置展示背板辦理書展，中間為活動式課桌椅，由師生依據課堂需求布置。

陳亭儒表示，學校沒有活動中心，若遇到下雨室外操場無法使用，圖書室空間也能作為集會或是體育課地點，達到多元利用的目標，另外縣府教育處也編列預算讓學校購新書、補助冷氣等硬體設施，學生現在很喜歡到圖書室閱讀，揭牌典禮還安排到新圖書室朗讀，感謝師長與各界付出與關懷。

(中時 )