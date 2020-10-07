旱象不容輕忽！經濟部中央旱災緊急應變小組第一次提前在10月召開，會後宣布桃園、新竹、苗栗及台中水情燈號將於下周三(14日)起，由現行提醒綠燈轉為夜間減壓供水的黃燈。提升水情燈號原因，主要是56年首次無颱風侵台，加以反聖嬰現象明年春雨恐減少關係。

從下周三起，桃竹苗中四區實施夜間減壓供水，也就是晚上11點到隔日清晨5點，自來水公司將減壓出水，偏遠與管線末端住戶可能感覺出水變小。民生之外，工業部門將由科學園區及工業園區持續節水5％，農業部加強灌溉管理節水。

過去中央旱災小組都是在春節過年後召開，這次提前到10月開會，顯見中央對目前水情狀況不敢大意。經濟部次長曾文生於會中表示，這是1964年以來首次無颱風侵台，且 6到9月水庫集水區為歷史平均值2至6成，尤其桃園至嘉義水庫集水區降雨量更為歷史有紀錄來最低。因此決定將桃、竹、苗、中地區水情燈號由綠燈轉為黃燈。

會後水利署副署長王藝峰表示，由於今年沒有颱風，基於降水不確定性，及反聖嬰現象明年春雨降雨預估較少，基於超前部署與提前應變原則才調整燈號。

對於最壞情況下的限水與節水措施，他說都有盤點，但目標仍放在明年5月底滿足民生與工業用水。

對於四區減壓供水，王藝峰指已要求自來水公司於高地或管末地區安排水車，地方縣市政府也會開放水資源回收中心或公共污水處理廠放流水供次級用水使用，請全體民眾共體時艱。

(中時 )