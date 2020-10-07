共機頻頻擾台，甚至數度飛越台海中線挑釁，兩岸情勢升溫。國民黨金門立委陳玉珍今(7日)則在臉書表示，當然不希望開戰，但討論若開戰，就要全民備戰，她更舉早期「金門民防自衛隊」為例，要求軍事訓練必須有「歸零射擊」。

為因應提高後備戰力，國防部已編成「提升後備戰力政策小組」，預計規劃從明年起，後備動員教召改為一年一訓，一次召訓2個星期。

陳玉珍在臉書寫下，「捍衛國家的決心，我們沒有不一樣，接受媒體聯訪，討論若開戰(我們當然不希望開戰)，就要全民備戰，不分男女老少，玉珍並舉金門民防自衛隊當例子，軍事訓練包含歸零射擊丶125 射撃丶進毒氣室丶丟手榴彈，如果要備戰，要有相關完整的凖備，而不是今天訓練，明天上戰場！」。

這篇貼文曝光後，引發網友討論，有網友指出，「射擊不是175實彈嗎？」陳玉珍也回覆，「我們是125實彈射擊！」另外，有不少網友則說，「備戰不畏戰」、「防戰才是重點吧，92共識下對話不能嗎？」、「開戰並非好事」。

然而，為因應提高後備戰力，國防部已編成「提升後備戰力政策小組」，預計規劃從明年起，後備動員教召改為一年一訓，一次召訓2個星期。國防部長嚴德發今上午在立法院表示，國防部將針對後備單位，成立行政院三級機構的「防衛動員署」，未來每年召訓量將從現今的12萬人增為26萬人。

(中時新聞網)