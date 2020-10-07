11月3日美國總統大選牽動全球政經局勢，民主黨籍候選人拜登(Joe Biden)在大部分民調中穩定領先共和黨籍現任總統川普(Donald Trump)，但外媒採訪美國小型企業主卻發現，選民普遍仍肯定川普經濟方面施政。學者指出，經濟常常是選舉時選民最關注的事務，不過大部分人會透過預設黨派立場來看經濟。

《BBC中文網》記者薛曼(Natalie Sherman)找到4名2016年投票給川普的選民，並發現雖然疫情下超過千萬人失業、10萬家小型企業破產倒閉，但選民依然認可川普經濟方面施政。華盛頓特區的自營商法札克莉(Amy Fazackerley)認為政府應該要出面解決讓她心碎的、每天重複上演的小型家庭企業倒閉，但她仍會投給川普，答謝他說到做到，在取締盜版上與大陸對抗的成績，因為她的行業常要面對仿冒品競爭。

在愛荷華州經營５家小公司的波爾(Lana Pol)認為，在稅務還有企業監管方面，川普總統依然是稱職的領導人，以10分來評的話，她會給8分，例如2017年她就因為川普的政策少繳了4萬美元的稅。

不管是減稅或放寬企業對勞工權益、環境保護責任要求，甚至是美國單邊主義貿易戰打擊國外業者，都讓川普受美國中小企業歡迎。事實上他對於打擊科技巨頭壟斷也不如民主黨堅決，除了對自己常用卻又常立場衝突的社群平台臉書、推特，商界出身的川普並不熱衷於打擊任何規模的公司，華爾街也認為他當選會有利於股市與傳統能源、國防產業。

蒙莫斯(Monmouth)大學民意調查機構負責人莫瑞(Patrick Murray)說：「經濟是非常重要的，但我們發現，選民是透過預設的黨派立場來解釋經濟狀況。和2016年相比，或者說和之前很多次大選相比，絕大部份選民在競選活動開始前就已經決定要投給誰，經濟或其他情況的轉變影響很小。」

立場可能轉變或確定轉變的選民，對川普經濟方面施政也沒批評，而且他們認為拜登陣營也沒踢出什麼像樣又具體的政策，會轉向是因為川普煽動種族議題的言論和任人惟親的行事方格。

薛曼訪問波士頓大學政治系教授威爾遜(Graham Wilson)，他比蒙莫斯更肯定黨派因素，認為經濟與總統是否能連任關係重大的觀點根本經不起推敲。威爾遜說：「一些非常對立也被深切感知到的撕裂，超出政府和經濟的表現，這些撕裂影響著人們如何看待這個國家、看待美國的價值觀和精神。」

(中時新聞網)