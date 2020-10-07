雖然台美雙方近期互動頻繁，但外界關注的雙邊貿易協定談判遲遲未下文。對此，據《紐約時報》報導，美國貿易代表萊特海澤為保全美中第一階段段貿易協議，與力主張強化台美關係的國務院出現嫌隙，不願積極推動雙邊貿易協定談判。

報導指出，50位跨黨派聯邦參議員上週聯名致函萊特海澤（Robert Lighthizer）

，敦促他正式展開美台全面貿易協定談判程序，其中議員們在信中指出，他們有信心地認為，台灣作為印太戰略的一部分，強化台美貿易協定將會提升美國經濟與安全。不過台美一旦敲定雙邊貿易協定，勢必激怒北京。

支持台美關係強化的陣營表示，台美直接往來有助抵抗大陸在科技與商業領域日增的影響力，同時增強台灣實力；不過，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，美方顧慮與北京的貿易協議，可能葬送與台灣展開貿易談判的機會，至少對川普任期剩餘時間是如此。她表示，特別是貿易代表辦公室，川普政府正如同雷射一樣關注美中貿易協議，總統也不希望最後破局。

報導指出，萊特海澤對陸姿態的轉變是顯而易見的。與大陸交手經驗豐富的他，在國會長期以來早已被視為對大陸主要的批評者。不過知情人士表示，萊特海澤近期阻擋了許多可能威脅大陸經濟的措施，包括美國海關與邊境保護局原訂在8日要禁止來自新疆的棉花與番茄。不過萊特海澤、美財長梅努欽、農業部長珀杜（Sonny Perdue）以及白宮辦公廳主任曼多斯（Mark Meadows），以此舉恐對大陸是挑釁為由反對，且恐對美國棉花出口與第一階段貿易協議不利。

另外，關於台美貿易協定一事，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）8月底在華府一家智庫演說時表示，美國正考慮與台灣推動新的貿易協議，當時國務院也決定讓國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，但3名知情人士向紐時透露，萊特海澤堅持美台貿易談判是美國貿易代表署事務，與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）意見衝突；另一名知情人士說，美貿易代表署曾為了柯拉克訪台，與國務院爆發爭執。

對此，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）聲明表示，蓬佩奧與萊特海澤多年來有著緊密共事關係，兩人未曾討論史達偉演說與柯拉克訪台，有關暗指他們因政策爆發爭執的說法都是憑空捏造。萊特海澤也透過e-mail表示，此種說法純屬虛構，他未曾和蓬佩奧此產生糾紛。

(中時新聞網)