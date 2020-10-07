由新竹縣體育會主辦的自行車系列挑戰賽「2020轉動風火輪．決戰雙山城」即將於11月22日舉辦首場賽事，並邀請「鐵人隊鋼鐵老爸」張勝凱、張嘉家父女檔為活動代言，並推出5條30至95公里不等的路線，有路線自海拔200公尺至1200公尺，具有挑戰性，也歡迎車友、好手共襄盛舉。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，雙山城分別為原民山城尖石鄉、客家山城北埔鄉，首場賽事11月22日登場，95公里挑戰組於尖石鄉八五山折返，從新竹縣政府出發，可欣賞台三線風景；55公里全民組則經竹北、新埔、關西、芎林，較適合入門新手。

另外，11月28日登場的「鐵馬山城印象北埔」則分為30、50、80公里3組，均從鄧南光影像紀念館出發，30公里組路線前往峨眉湖折返；50公里組路線則經由寶山、峨眉十二寮再回北埔；80公里組則先前往五指山、寶山、峨眉再回到北埔，路線挑戰性十足。

山城北埔產業觀光協會劉美熙表示，屆時可欣賞北埔當季盛產的石柿、密度最高的古蹟群等，活動結束後也能在北埔觀光。田耕豪也說，報名賽事也能做觀光，八五山參賽則送拙茁家園生產的有機蔬菜；北埔賽事則代參賽者捐出10元提供新竹家扶中心。

報名尖石賽事的車友可獲得「青蛙石風景區」的門票及摸彩活動；北埔場則贈送紀念車衣、100元美食券、北埔百份特色產品摸彩，同時報名2場賽事，則加贈一件紀念T恤。

活動除了由「鐵人隊鋼鐵老爸」張勝凱、張嘉家父女檔出席記者會並代言外，還有園區工程師師柯俞東、殷婉柔也鼓勵喜好單車運動民眾，可以挑戰賽事。

(中時 )