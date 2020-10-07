金酒新推出2萬盒的白金版「黑金剛」今（7）日華麗登場，以10年陳年酒液和經典黑盒包裝，復刻出尊貴身價和優雅品味。（李金生攝）

金酒總經理楊駕人（左三）偕縣府主管替新款「黑金剛」站台，預期將造成新一波搶購熱潮。（李金生攝）

金酒新推出2萬盒的白金版「黑金剛」今（7）日華麗登場，以10年陳年酒液和經典黑盒包裝，復刻出尊貴身價和優雅品味。每盒配售價3999元，只要符合中秋公民配售資格者，就有機會抽中購買權，每人限購1盒，預期將造成市場新一波搶購熱潮。

金門現有設籍公民數約14萬人，其中有購買3節配售酒資格者13萬人，「中籤率」等於6分之1左右。根據目前「黑金剛」的市場行情，每盒單價落在4500元至5000元之間，這批限量2萬盒，」，酒基從陳年5年增加到10年的白金版新品，單價推估在5500元6000元之間，轉手就有1000元以上的利潤。

金門縣長楊鎮浯率同縣府財政處長孫國智、建設處長文水成和金酒總經理楊駕人出席這款容量0.6公升、酒精度56度的「白金版陳年特級金門高粱酒」發表會。金門酒廠國家級評委呂宜儒介紹酒液特色，指出酒體入口綿柔如絲綢，以10年的陳高帶出特有的陳香優雅內斂，富有多層次梅子、焦糖慕絲蛋糕、蜂蜜奶酪的香氣，回味悠長，相當令人驚艷。

金酒指出，10月13日下午14時在縣府多媒體簡報室進行公開抽籤，用電腦亂數抽出幸運者2萬名，中籤名單可於當晚20時至金門酒廠官方網站查詢外，金門酒廠也會同步寄發通知單，後續下鄉配售日期將再另行公告。詳情可洽詢金門酒廠客服專線0800-033-823。（禁止酒駕.酒後不開車）

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(中時 )