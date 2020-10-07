台灣人吃麵食比例極高，尤其外食人口眾多，更有人餐餐吃麵，不管是義大利麵或日本拉麵，或是台灣在地的油麵、意麵，百百種麵食怎麼吃最健康？營養師夏子雯透露3訣竅，麵條不油炸、選擇低升糖指數，以及白麵最佳。

夏子雯在yahoo《爸媽有事嗎？》的平台表示，油炸過的麵體本身吸油量高，我們平常吃的意麵雞絲麵卻常被忽略，這種麵條熱量很高，我們應盡量少選擇。第二個選擇重點是低升糖指數的麵條。夏子雯指出，像是抗性澱粉含量高的義大利麵或日式蕎麥麵，都是低升糖指數的麵食，它有2個好處，一是抗性澱粉含量高，二是鈉含量較低，其實滿適合我們食用。

另一個重點是麵條的顏色，若在白色和黃色麵條中選擇，夏子雯建議，選擇成份較單純的白麵條為好。白麵條通常只有麵粉、水和鹽巴的組合，黃麵條雖沒加鹽巴，卻添加了鹼性的物質和磷酸鹽，磷酸鹽會抑制並降低鈣質的吸收，當血鈣被螯合掉後，就會從骨頭中拿出來用，如此一來，就容易造成骨質疏鬆，如果吃太多就得小心了。

最後就是鈉含量問題，買包裝食品時麵條上會標示鈉含量，夏子雯提醒，鈉含量低一點的麵條會比較好。低鈉的好處是不容易罹患高血壓，也不會水腫，所以愛漂亮的女生吃麵，記得選擇鈉含量低的麵條。

(中時新聞網)