由田9月營收 創今年新高 15:202020/10/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AOI檢測大廠由田新技（3455）公告9月合併營收2.83億元，創今年迄今高點，月成長9.65％，年成長32.58％，2020單月營收連續逐月墊高，累計前9月營收14.99億元。隨進入第四季設備業旺季、由田新產品推出、及產品營收占比調節有成，由田第四季營運可望持續增溫，全年業績表現樂觀。 (工商 ) #由田 #月營收 #創今年新高 #AOI #檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智邦9月營收53.92億 拿下歷史第三高 16:212020/10/06 財經 穩懋9月營收 攀今年新高 04:102020/10/06 證券．權證 雙引擎啟動 材料9月營收攀峰 04:102020/10/06 證券．權證 《汽車股》和勤9月營收續攀今年高峰 Q4最旺 15:232020/10/06 財經 《生醫股》皇將9月營收雙UP Q4急起直追 16:482020/10/06 財經 台灣百和前九月營收 創同期次高 21:522020/10/06 財經 《商情》10月PVC內銷價創今年新高 16:482020/10/06 財經 Q2起業績蒸蒸日上 吉茂9月營收再創單月新高 16:312020/10/06 財經 《汽車股》吉茂9月、Q3營收飆新高 今年雙位數成長可期 16:312020/10/06 財經 《食品股》鮮活9月營收首破5億元 Q3同創高 08:012020/10/06 財經 財經熱門新聞 新台幣升破29元！美元好便宜該分批買進？ - 財經 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 台中七期豪宅均價38萬 天龍國驚：在這區只能買公寓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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