AOI檢測大廠由田新技（3455）公告9月合併營收2.83億元，創今年迄今高點，月成長9.65％，年成長32.58％，2020單月營收連續逐月墊高，累計前9月營收14.99億元。隨進入第四季設備業旺季、由田新產品推出、及產品營收占比調節有成，由田第四季營運可望持續增溫，全年業績表現樂觀。

(工商 )