小鬼黃鴻升上個月16日猝逝北投住家，昨天舉辦的音樂追思會圓滿落幕，演藝圈好友及上千粉絲更是全紅了眼眶，而與小鬼為生死之交的Junior，昨晚與「丸子」前成員綠茶合體獻唱後，稍早在臉書PO出為小鬼製作的影片，再度讓所有網友紅了眼眶。

Junior在臉書PO出為小鬼製作的影片，他表示得知小鬼猝逝的噩耗後，就幾乎不接受記者朋友們的採訪，就自己與小鬼多年的交情而言，不論講什麼都是多餘的，尤其過去即便坐在一起也不需要特別說話，如今更不想打破這樣的習慣，雖與綠茶在追思會合體，並獻唱丸子時期的成名曲《愛你卡農》，但不像其他人的想法一樣，Junior反倒是認為小鬼並沒有在音樂會現場,而是早去了他一直以來想要去的地方。

此外Junior除了感謝老東家滾石讓他能上台獻唱之外,也感謝導演團隊讓他超時播放影片,但最重要的還是謝謝小鬼介紹了許多好友讓他認識,因此也向小鬼感性喊話：「我永遠愛你,你是我生命的一部份,不曾離開,也永遠不會放下」，影片最後更寫道：「我最愛的弟弟，改天見」，讓所有人頓時紅了眼眶，也見證到兩人多年的好交情。

對此網友們也紛紛留言：「加油！連他的份一起開心的生活每一天」、「雖然你沒有親口對大家說有多愛他，但你對他的愛是大家有目共睹的」、「他一直都在，只是先去了一個我們未來也會去的地方，我相信一定會再見的」。

(中時新聞網)