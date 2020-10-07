喵星人和火車頭管家（右）在通往扇形車庫的綠廊觀光步道上熱情歡迎大家。（吳敏菁攝）

彰化市公所改善彰化後火車站廣場、虹橋及扇形車庫週邊公園等公共設施，串聯彰化後火車站廣場漫步扇形車庫。（吳敏菁攝）

持續改善後火車站廣場、虹橋及扇形車庫週邊公園等公共設施，串聯彰化後火車站廣場漫步扇形車庫，沿途有彩繪。（吳敏菁攝）

台灣唯一碩果僅存扇形車庫，也是最有美學趣味的火車頭旅館，已經98歲了，走吧！彰化市公所建構鐵道觀光新軸線，打造後火車站虹橋銜接到扇型車庫間友善人行綠廊步道已經落成，妝點童趣的喵星人公仔，在步道上指引遊客前往扇形車庫，搭配彩繪，就來走訪一趟彰化鐵道人文風景。

彰化市長林世賢表示，彰化扇形車庫是蒸汽火車時代代表性建物，見證彰化在鐵路歷史具獨特地位，為了結合鐵道文化，融合周邊社區生活圈打造新鐵道觀光軸線，成為觀光旅遊的新亮點，持續改善後火車站廣場、虹橋及扇形車庫週邊公園等公共設施，串聯彰化後火車站廣場漫步扇形車庫。

今年再增設擬人化導引裝置，讓充滿童趣的喵星人公仔，在步道上指引遊客前往扇形車庫，並搭配沿途步道彩繪妝點，完工後就已吸引大批遊客前往駐足拍照，成為打卡新熱點。

配合這次落成，彰化市公所舉辦充滿藝文氣息的「98扇庫．走吧散步趣」活動為期3天，前兩天9日與10日的活動時間每日上午10時至下午4時，扇型車庫安排定時導覽，每日11點、14點、15點各1場，2天共6場，和喵星人一齊打卡拍照送紀念品，並有小農市集、民歌演唱等；11日的活動時間一樣，但只剩下小農市集一項。此外，9日當天另邀請了彰化多位畫家在活動現場作畫，讓鐵道山海線起點與終點的彰化古都更增人文藝術氣息，歡迎大小遊客一起攜手來參加。

(中時 )