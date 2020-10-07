19歲王姓男子因積欠球版賭債50萬，本月5日中午接到友人電話，前往重慶北路一處騎樓協商債務，不料被設局，遭22歲李姓男子以電擊槍攻擊、噴灑辣椒水，強押上車載往新北市蘆洲一處茶行毆打，警方獲報後90分鐘趕到茶行將人救出送醫，並逮捕李男等3人，訊後依妨害自由、恐嚇取財未遂罪移送檢方複訊，檢察官諭令3萬元交保。

簽賭欠50萬，19歲男遭電擊噴辣椒水後擄走。(李文正台北傳真)

警方5日中午12點53分獲報，重慶北路一處騎樓下，有3名黑衣人將1名男子強押上黑色休旅車，有人拿出電擊槍威脅恫嚇，被害人眼睛被辣椒水噴灑，痛得大叫，隨即強押上車，他擔心上車後會被打得更慘，在馬路上就頑強抗拒，雙手緊抓門縫抗拒上車，另外2人使出蠻力，從後方將人推上車，附近民眾見狀立刻報案。

警方立刻沿途調閱行車軌跡，經過90分鐘後，追查到新北市蘆洲區一間茶行，下午2點23分大批人馬衝入屋內救出欠債的王男並將人送醫，所幸只有些微受傷並無大礙，警方逮捕在場22歲李姓、20歲何姓、18歲胡姓男子，依妨害自由等罪送辦，另外，毆打成傷部分，被害人未具告訴。

(中時 )