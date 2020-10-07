群聯(8299)9月營收報喜，在消費旺季帶動下，呈現雙增態勢，月成長16%、年成長6.98%，刷新歷年9月歷史新高。

群聯9月合併營收為43.41億元，月成長16%、年成長6.98%，刷新歷年9月歷史新高，累計至9月營收達356.56億元，年增率也將近14%，同樣也創歷史同期新高，受惠於2020下半年的購物旺季，以及新款遊戲機即將上市的需求帶動，群聯的全球客戶已陸續的積極備貨，持續正面挹注群聯下半年的營收與獲利。

群聯董事長潘健成表示，群聯在PCIe Gen4的技術領先，不僅全球許多新舊客戶均紛紛的主動聯繫群聯，表示希望能加深與群聯的合作，甚至與群聯共組研發團隊，開發次世代的客製NAND控制晶片與方案，與NAND原廠合作的部分訂單能見度更是已經看到2021上半年。此外，群聯PCIe Gen4 SSD儲存方案於遊戲機平台的成功導入，客戶端也陸續地舖貨，甚至還追加訂單，為接下來的新機上市做準備，群聯未來營收獲利可期。

群聯9月PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長達83%，刷新歷史單月新高；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過113%。此外，針對全年度累計的總出貨量年增率，SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長將近11%；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近111%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近26%，創歷史同期新高；記憶體總位元數(Total Bits)成長近13%，也同樣刷新歷史同期新高。分析這些出貨數據，不僅顯示由AMD啟動的PCIe Gen4平台已成功地吸引消費者逐漸升級至高速的PCIe SSD產品，高階的工控與嵌入式應用市場也正逐漸的復甦，助益群聯高階產品營收貢獻度，穩定提升群聯獲利。

(時報資訊)