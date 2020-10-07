今（2020）年受新冠肺炎的影響，許多學校、上班族無法正常到校、班上課，不少學校、公司行號則改為線上授課、辦公，而美國有一所學校利用線上教學時，卻狀況百出，不僅有學生於鏡頭前打瞌睡，也有學生躺著進行視訊，甚至一名學生的家長突然全裸入鏡，讓老師嚇得直喊「快關掉鏡頭！」

小學童視訊授課卻狀況百出，其中還驚見一名全裸女入鏡，讓老師驚呼快關鏡頭。（圖／翻攝自Young Simba推特）

全球受到疫情籠罩，美國多所學校改為線上視訊教學，日前，有一名網友於推特分享一段視訊分割影片，只見片為小學生正在視訊授課，但卻狀況百出，可說是非常失控。不僅有學生於鏡頭前睡著，不論老師如何呼喊，仍照睡不誤；另一名學生則是授課至一半，後方突出現一名裸女，疑似是剛沐浴結束，正在尋找衣物，老師一看急忙吼「快關掉鏡頭」。

該名男學生一開始並無會意過來，愣了幾秒後才發現身後的媽媽全裸，且已入鏡好幾秒，而媽媽發現自己光著身體的影像已入直播中，嚇得逃離鏡頭前，影片曝光後，不少網友認為兒子已國小，淋浴完不穿衣物，非常不恰當，認為父母應學習「身體界線」，讓孩子有基礎的認知。

另，其他網友也對於呼呼大學的學童感到驚奇，但也對於這種教學方式表示，成效應該不大，並希望能早日脫離新冠肺炎的籠罩，而該影片從5日上傳至今，瀏覽次數已超過560萬次。

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(中時新聞網)