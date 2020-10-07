20160511中天新聞 陳雲輝狠弒岳父母 浴室分屍疑「煮食」

民國75年8月台北市合江街發生了一起凶殘的雙屍命案，一對莊姓夫妻遭人殺害後分屍成18塊，心臟、肝臟還被丟進電鍋蒸熟。而犯下如此殘忍殺人案的，竟然是他們的女婿陳雲輝！這名惡女婿4天後自動投案，還自稱是台獨份子，從阿根廷回台灣，就是為了擾亂治安，企圖藉此脫罪，但他最終仍被判死刑定讞，且7天就火速槍決。

而慘案的發生，全都因為一個「財」字。莊家家境富裕，陳雲輝民國72年娶妻莊月清，嫁妝就是一棟位於台北市鬧區公寓。婚後陳雲輝一下說要開餐廳，一下又說要去阿根廷投資，慫恿妻子向娘家挖錢，前前後後從岳父家得手超過1000萬。

不過陳雲輝把錢拿去阿根廷投資，結果是「肉包子打狗」有去無回，又回頭向岳家伸手，這回連太太都有意見。陳雲輝要不錢，竟然心一橫，打算一次把岳家搜刮一空，再跑去阿根廷另起爐灶。

狠女婿陳雲輝肖想財產，殺害分屍岳父母。（截自中天新聞畫面）

於是他先騙岳父岳母說在阿根廷的投資已經回收，還說要帶一家人一起到阿根廷生活，誘騙岳父把房子賣掉、把存款通通提出來，甚至連珠寶都變賣，所有的家當加起來1600多萬。預謀殺人取財的陳雲輝，拿著屠刀來到丈人家，狂砍2個老人，將他們殺害後，還將兩人分屍成18塊。更狠的是，陳雲輝想到岳父母不肯給他錢，憤恨湧上心頭，竟將兩人的心臟、肝臟丟進電鍋蒸熟。

陳雲輝犯案後還自稱是台獨份子，從阿根廷回台灣是為了要擾亂治安，並且聲稱分屍案另有共犯，企圖逃脫罪責。（截自中天新聞畫面）

豈料人算不如天算，小舅子提早回家，目睹姊夫行兇，陳雲輝慌張逃走，連護照跟錢都來不及帶走，根本無法潛逃出國，因此4天後他主動向警方投案，還自稱是台獨份子，從阿根廷回台灣是為了要擾亂治安，並且聲稱分屍案另有共犯。

警方找來莊月清、小舅子與陳雲輝對質，陳才坦承自己是為財殺人，且原本甚至打算「滅門」，殺完岳父母，兩個小舅子和妻子，他都打算一併處理掉。

法官認定陳雲輝手段毒辣、天理難容，1988年3月4日判他死刑定讞，3月19日就將這名惡女婿槍決伏法。

(中時新聞網)