國民黨今天舉行立法院黨團第10屆第2會期黨團幹部布達授證儀式，由黨主席江啟臣頒發黨團書記長、副書記長以及各委員會委員長等黨團幹部證書。江啟臣表示，這會期相關重要法案、議題、預算審查，有賴黨團幹部做最好的布局與攻防，每位黨團成員要通力合作。

江啟臣今天親自頒發證書給黨團書記長、副書記長及立法院8個委員會的委員長，有趣的是，藍委謝衣鳳同時獲頒副書記長與經濟委員會委員長，黨祕書長李乾龍幽默說地說，既領兩張證書，黨內公職分攤金也要一併繳兩份。

江啟臣致詞時說，在立院黨團總召林為洲帶領下，這屆以來經歷非常多事情，立院每天都有不同議題，面對的不僅是自己，其中也有朝野間的攻防，仰賴黨團每位成員的通力合作。

江啟臣表示，擔任黨團幹部其實特別辛苦，「當過的人都知道」，因此他也要特別感謝每位幹部願意撥出自己的時間貢獻給黨團，相信只要大家同心協力，黨團運作一定可以非常順暢。

江啟臣指出，作為在野黨，最重要的是符合人民的期待，人民期待我們做一個稱職的在野黨，為他們發聲，國民黨會盡全力來做。這會期對國民黨來說非常重要，相關重要法案、議題、預算審查有賴黨團幹部做最好的攻防布局，「我身為黨團一員，也必須接受領導」，大家同心協力把事情做好，就是對人民最好的交代。

(中時 )