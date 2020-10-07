交通部長林佳龍（左）跟新竹市長林智堅演示新竹風很大的感覺。（邱立雅攝）

這是風從另一邊吹來的樣子。（邱立雅攝）

交通部長林佳龍探路2021台灣燈會，走訪新竹市，並參觀2020台灣設計展CHECK in新竹人來風展覽，在市長林智堅說明之下，了解新竹市智慧交通狀況。林佳龍大讚今年設計展充滿特色，融入在地建築景觀，把城市基因跟引以為傲的特色呈現出來。

林智堅再度化身導覽員，帶林佳龍參觀主場館城市終端機，解釋新竹各種大數據、智慧交通等，尤其在智慧交通展示區，透過科技裝置設施，呈現出過去在交通部補助4000萬元之下，竹市分2期計畫大幅改善科學園區聯外道路，推動紅綠燈時制重整，縮短上下午尖峰旅行時間、紅綠燈停等次數，讓旅行時間縮短20％以上。

此外，交通處補充說明，竹市交通長期缺乏基礎建設，無法掌握交通資料並進行大數據分析，交通部今年補助竹市5000萬元，市府將於2021台灣燈會前，完成e-Tag、CCTV及車輛偵測設備，盼在燈會期間發揮效用，讓參訪旅客掌握充分且即時的交通資訊，並於燈會APP整合停車資訊、接駁車資訊、即時路況、人潮數據資訊等。

林佳龍部長表示，此次參訪設計展讓他非常驚豔，看見新竹巧妙運用智慧數據與設計力治理城市，充滿科技互動的展覽也非常有趣，整體設計融入在地建築景觀，也把城市基因跟引以為傲的特色呈現出來，是開放的、跟城市景觀文化融合的設計展。

林佳龍也提醒，在後疫情時代，防疫是很大挑戰，他期許燈會不要去衝數量，反而要衝品質，竹市是第一個城市型燈會，挑戰特別大，期待明年台灣燈會有些創新。

(中時 )