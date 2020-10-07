屏東縣麟洛鄉中山路與成功路口，7日12時4分傳出一起預拌混泥土車與自行車擦撞交通事故，39歲劉姓男子駕駛的預拌混泥土車欲右轉時，疑似未注意同向直行騎乘自行車的92歲李姓老翁，雙方於路口發生碰撞，李姓老翁倒地後左腳遭預拌混泥土車輾壓，所幸送醫急救後無生命危險，劉男經酒測值為0。

警方依據行車記錄器畫面，將深入釐清雙方肇事責任，同時建議民眾行駛於道路，切勿緊鄰大型車輛，因大型車輛有視覺死角及內輪差，民眾應於車輛後方停等，於大車完成轉彎動作後再繼續行駛，以確保行車安全。

(中時 )