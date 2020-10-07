疑因內輪差釀禍 9旬老翁擦撞混泥土車 15:302020/10/07 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑因內輪差視線盲點，造成混泥土車與單車擦撞。(麟洛消防分隊提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣麟洛鄉中山路與成功路口，7日12時4分傳出一起預拌混泥土車與自行車擦撞交通事故，39歲劉姓男子駕駛的預拌混泥土車欲右轉時，疑似未注意同向直行騎乘自行車的92歲李姓老翁，雙方於路口發生碰撞，李姓老翁倒地後左腳遭預拌混泥土車輾壓，所幸送醫急救後無生命危險，劉男經酒測值為0。 警方依據行車記錄器畫面，將深入釐清雙方肇事責任，同時建議民眾行駛於道路，切勿緊鄰大型車輛，因大型車輛有視覺死角及內輪差，民眾應於車輛後方停等，於大車完成轉彎動作後再繼續行駛，以確保行車安全。 (中時 ) #混泥土 #車輛 #老翁 #自行車 #大型車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公車蜂鳴聲深夜響不停 民眾崩潰 04:102020/10/07 地方新聞 無照老農二度酒駕 撞死7旬退休教師 16:262020/10/06 社會 叼菸蛇行國道釀禍 2員警「用生命」救騎士：差一秒就命喪 13:572020/10/06 社會 頭份市中正一路 顏姓駕駛恍神釀車禍 15:082020/10/06 社會 校園旁人行道 議員促禁騎單車 04:102020/10/07 地方新聞 台南今年第6件內輪差死亡車禍 預拌水泥車輾斃75歲老婦 12:302020/10/07 社會 股價指數期貨贏家專欄－新冠疫情延燒 布局生技期貨 04:102020/10/07 證券．權證 KIA連續三個月突破同期銷售紀錄！ 9月全車系年成長率34％、Picanto蟬聯7-9月進口小車銷售冠軍！ 11:302020/10/07 汽車情報-汽車新聞 叼菸蛇行闖國道釀連環車禍 騎士脾臟破裂陷昏迷 09:482020/10/06 社會 94歲老翁電動車拋錨路中 警援助返家 14:142020/10/07 寶島 社會熱門新聞 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 147cm小隻馬狼狽影像曝光 機車上狂搖52秒網暴動 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 夫登山墜300公尺深淵亡 妻靈堂痛打領隊 「虎哥」 反被求償500萬 - 社會 抓到丈夫偷看謎片大怒 她月供師傅5萬求去邪念 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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