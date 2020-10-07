宜蘭市每年都會邀請國外團隊舉辦丟丟銅蘭城音樂節，但受到疫情影響，今年音樂節決定邀請長年在台灣的國外團隊，主題是「用藝術與愛翻轉世界」，500元票券所得，會捐贈給「藝術讓世界更美好計畫」，用以作為印尼偏鄉教育。

音樂節藝術總監李建興表示，音樂節邀請義大利、印尼、日本、韓國、墨西哥、秘魯、南非、聖露西亞等8支團隊他們是長年住在台灣的外國音樂家，還有8支國內團隊共同演出。

無法來台的西班牙演奏家阿爾道夫（Adolfo），提供價值3.5萬元的玫瑰木烏克麗麗由當代樂坊義賣，音樂節閉幕典禮時，由宜蘭市長江聰淵頒贈給購買者，連同音樂節票券所得捐給「藝術讓世界更美好計畫」。

江聰淵表示，因為疫情影響，讓國際的好友們分隔各地，讓今年音樂節無法辦得比往年磅礡、有氣勢，舉辦上確實有難度，但不論如何「平安」是最要緊，各國駐台代表也紛紛肯定這場音樂節的舉辦，希望國際的藝術、音樂能在宜蘭發揚。

丟丟銅蘭城音樂節從10月15日至18日，在宜蘭演藝廳演出的「世界音樂饗宴」透過兩廳院購票網訂票，票價為100、200、300、500元，18日閉幕音樂會採索票入場，音樂節提供直播服務讓民眾欣賞。

(中時 )